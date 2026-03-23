El Govern de la Generalitat plantarà els sindicats USTEC, Aspec, CGT i Intersindical en la trobada que proposaven fer aquest dimarts a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat els sindicats a aquest diari, el Departament d’Educació al·lega que les converses s’han de produir amb tots els agents sindicals i els cita a la mesa sectorial ja prevista per a dijous vinent.
Els sindicats van aprofitar els registres de la vaga, que qualifiquen d’”èxit”, per pressionar l’executiu amb una reunió dimarts a les 10 hores a la universitat. Les associacions entenen que la UB és un terreny “neutral” i afirmen que el rector està disposat a cedir l’espai si hi ha acord entre les parts. L’horari proposat es trepitja amb el consell executiu, que el president Salvador Illa reuneix tots els dimarts al matí, però els sindicats demanaven la pressència d’algun representant del Departament Sigui com sigui, la reunió no es produirà.
Des del Govern entenen que s’ha de respectar els espais institucionals i mantenen la negativa a reunir-se exclusivament amb els sindicats de docents que no han aprovat l’acord. Els sindicats majoritaris, que acusen l’executiu de tenir converses amb UGT i CCOO més enllà de la mesa, veuen “grotesca” aquesta resposta. Discrepen d’aquest plantejament i asseguren que és l’executiu qui planteja l’ordre del dia en aquests espais i que la negociació salarial no és sobre la taula.
Jornada de vaga massiva
Els darrers dies, l’executiu ha fet equilibris entre la defensa del pacte signat amb CCOO i la UGT, sindicats minoritaris entre els docents, i la pressió de la resta de sindicats. El president Salvador Illa i el conseller Albert Dalmau, que assumeix momentàniament la cartera educativa per la baixa mèdica d’Esther Niubó, han obert la porta a noves converses, si bé sempre han exigit que es mantinguin en el marc del pacte ja signat amb una minoria sindical.
La mesa sectorial és una eina que reuneix de forma periòdica els sindicats amb Educació, però no l’espai on s’han estat negociant les millores educatives. En aquesta mesa, els sindicats USTEC, Aspec, la CGT i Intersindical es retrobaran amb la UGT i CCOO, els dos sindicats que van ratificar l’acord. Els docents presents a les manifestacions han criticat amb duresa el pacte, titllant de “traïdors” els dos sindicats que l’han firmat.
Més de 100.000 persones –35.000, segons la Urbana– van participar de la manifestació unitària que va recórrer divendres el centre de Barcelona fins al Parlament de Catalunya. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 44%, tres punts més que el febrer passat. Una xifra que els sindicats eleven al 90%.