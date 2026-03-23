El Govern de la Generalitat plantará a los sindicatos USTEC, Aspec, CGT e Intersindical en el encuentro que proponían hacer este martes en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Según ha avanzado RAC1 y han confirmado los sindicatos a este diario, el Departamento de Educación alega que las conversaciones deben producirse con todos los agentes sindicales y los cita a la mesa sectorial ya prevista para el próximo jueves.

Los sindicatos aprovecharon los registros de la huelga, que califican de “éxito”, para presionar al ejecutivo con una reunión el martes a las 10 horas en la universidad. Las asociaciones entienden que la UB es un terreno “neutral” y afirman que el rector está dispuesto a ceder el espacio si hay acuerdo entre las partes. El horario propuesto coincide con el consejo ejecutivo, que el presidente Salvador Illa reúne todos los martes por la mañana, pero los sindicatos pedían la presencia de algún representante del Departamento Sea como sea, la reunión no se producirá.

Desde el Govern entienden que se deben respetar los espacios institucionales y mantienen la negativa a reunirse exclusivamente con los sindicatos de docentes que no han aprobado el acuerdo. Los sindicatos mayoritarios, que acusan al ejecutivo de tener conversaciones con UGT y CCOO más allá de la mesa, ven «grotesca» esta respuesta. Discrepan de este planteamiento y aseguran que es el ejecutivo quien plantea el orden del día en estos espacios y que la negociación salarial no está sobre la mesa.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en el hemiciclo del Parlamento / ACN

Jornada de huelga masiva

En los últimos días, el ejecutivo ha hecho equilibrios entre la defensa del pacto firmado con CCOO y la UGT, sindicatos minoritarios entre los docentes, y la presión del resto de sindicatos. El presidente Salvador Illa y el consejero Albert Dalmau, que asume momentáneamente la cartera educativa por la baja médica de Esther Niubó, han abierto la puerta a nuevas conversaciones, si bien siempre han exigido que se mantengan en el marco del pacto ya firmado con una minoría sindical.

La mesa sectorial es una herramienta que reúne de forma periódica a los sindicatos con Educación, pero no el espacio donde se han estado negociando las mejoras educativas. En esta mesa, los sindicatos USTEC, Aspec, la CGT e Intersindical se reencontrarán con la UGT y CCOO, los dos sindicatos que ratificaron el acuerdo. Los docentes presentes en las manifestaciones han criticado con dureza el pacto, calificando de “traidores” a los dos sindicatos que lo han firmado.

Más de 100.000 personas –35.000, según la Urbana– participaron de la manifestación unitaria que recorrió el viernes el centro de Barcelona hasta el Parlamento de Cataluña. Según Educación, la huelga ha tenido un seguimiento del 44%, tres puntos más que el pasado febrero. Una cifra que los sindicatos elevan al 90%.