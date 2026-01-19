Esta semana el Parlamento de Cataluña respirará, metafóricamente hablando, gas pimienta. Este miércoles, la organización Irídia encabezará un grupo de entidades que comparecerán en el Parlamento para exigir al Gobierno que ponga fin al uso del gas pimienta por parte de los Mossos d’Esquadra. Una petición que habrán trasladado a diferentes grupos parlamentarios esa misma mañana. La fecha no es casual porque la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, comparecerán horas después en la comisión de Interior de la cámara para responder, entre otras cuestiones, sobre el uso del gas pimienta por parte de la policía de la Generalitat.

La rueda de prensa coincide en el tiempo con dos situaciones relacionadas con el uso de esta arma policial. Por un lado, llega justo después de que el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona haya archivado la denuncia por el uso del gas pimienta durante las protestas en defensa de la Global Sumud Flotilla del pasado mes de octubre. Y, por otro lado, está la comparecencia de Parlon y Trapero después de que el Departamento de Interior haya enviado un informe al Parlamento sobre cuántas veces y en qué circunstancias se ha utilizado el gas pimienta por parte de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en los últimos cinco años.

Núria Parlon conversa con Josep Lluís Trapero en la Junta de Seguridad de Barcelona/David Zorrakino/EP

Con Illa, el resurgir del gas

Según este documento, entregado al portavoz de la CUP en la comisión de Interior, Xavier Pellicer, y al que ha tenido acceso El Món, en los últimos cinco años los Mossos han utilizado seis veces el gas pimienta, técnicamente definido como «spray OC». Cuatro de estas seis veces han sido con el ejecutivo de Salvador Illa, que lleva solo un año y medio presidiendo la Generalitat. Curiosamente, fue el día de su investidura cuando los Mossos lo recuperaron de su arsenal después de que, desde el año 2020, solo lo hubieran utilizado una vez. Es decir, en el año 2025 se ha utilizado más veces que entre los años 2020 al 2024.

En resumen, desde 2020, los Mossos utilizaron el gas durante el desalojo del espacio Kubo, el 30 de noviembre de 2023. Asimismo, el 8 de agosto de 2024, por las manifestaciones durante la investidura de Illa y el retorno fugaz del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. De hecho, las víctimas fueron activistas de la ANC que querían dar la bienvenida a Puigdemont en el parque de la Ciutadella. Se añade a la lista el uso el 3 y el 4 de octubre, por las «manifestaciones pro-Palestinas» y por la huelga general del 15 de octubre. En este caso, Interior asegura que el uso del spray fue «motivado» por las «agresiones directas recibidas durante una detención» y para «disgregar un grupo de personas violentas del resto de manifestantes».

Estas cinco actuaciones contaron con la autorización del jefe del dispositivo. Una sexta se registró el 2 de abril de 2025, por los «incidentes» a raíz de las detenciones de la Font de la Pólvora, en la ciudad de Girona. En este caso, el informe de Interior sostiene que se ordenó su «uso por urgencia del mando del jefe de los dispositivos durante los hechos». En todo caso, cuatro de las seis veces que se ha utilizado el gas pimienta han sido con Parlon al frente de la seguridad pública de Cataluña.