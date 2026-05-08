USTEC colla el Govern per la infiltració policial i Illa tanca files amb els Mossos

La possible infiltració policial en una assemblea dels docents ha eixamplat, encara més, l’esquerda entre els docents i el Govern de la Generalitat. Una situació que han afrontat de forma molt diferent des del sindicat majoritari de l’educació, USTEC, han posat pressió al Govern per aquest espionatge amb els cossos policials catalans. En declaracions fetes a 3Cat i Catalunya Ràdio la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha carregat durament contra l’executiu de Salvador Illa, a qui ha acusat d’amagar-se davant dels fets i critica que Illa “ni tan sols ha sortit a justificar-se”.
La portaveu sindical ha assenyalat que dues agents s’haurien infiltrat dimecres en una reunió a l’Institut Pau Claris (Barcelona), i que els membres de l’assemblea de l’institut van reconèixer les agents perquè les havien vist d’uniforme en algunes de les manifestacions dels darrers mesos. La identificació de la infiltració va arribar després que es demanés a les dues agents on treballaven i diguessin un centre a l’atzar i que professionals d’aquell centre desmentissin que hi treballessin. Segons Segura les dues agents policials infiltrades “no van saber com sortir-se’n. Les van caçar ràpidament” i des de l’assemblea les van convidar a marxa sense que aquestes oposessin resistència.
Per Segura, l’actuació policial amb la infiltració en una assemblea de docents és la primera detectada i assenyala que no s’ha tingut constància que s’hagin produït episodis similars en altres moments de mobilitzacions del sector. Malgrat això, la portaveu sindical ha admès que és probable que en alguna assemblea es pugui haver produït un cas similar per la gran quantitat de gent que s’hi aplega. La portaveu d’USTEC ha etzibat un nou calbot contra Illa i el Govern i ha assegurat que la infiltració policial “no és l’única actuació que busca desarticular aquest moviment de lluita, des de dins i fora”.
Illa tanca files amb els Mossos
Les declaracions de la portaveu d’USTEC s’han produït paral·lelament a la intervenció del president de la Generalitat de Catalunya en els micròfons del programa Hoy por hoy de la Cadena SER, on Salvador Illa ha assegurat que tant ell com l‘executiu català tenen “confiança plena” en la professionalitat dels Mossos. Illa ha volgut destacar que davant d’aquestes acusacions el Govern confia en els policies catalans i que serà la consellera d’Interior, Núria Parlon, qui donarà les “explicacions oportunes”. El president de la Generalitat ha volgut destacar que els Mossos d’Esquadra ja es van pronunciar sobre les acusacions per la infiltració.
Illa, a més, ha admès que desconeixia el cas de l’Institut Pau Claris de Barcelona tot i que també s’ha tret les responsabilitats de sobre assenyalant que no n’havia d’estar al cas i que manté el seu “respecte i confiança en els Mossos i la seva feina”. Per altra banda, el cap de l’executiu català ha defensat l’acord del Govern amb CCOO i UGT i ha assegurat que l’acord tancat amb aquests dos sindicats era “el millor que s’ha fet a Catalunya”. Illa ha afegit que des del Govern català s’està “fent un esforç important” i ha allargat la mà als altres sindicats assegurant que la voluntat de l’executiu “és seguir parlant i, en el que podem millorar, seguirem millorant-ho”.