USTEC presiona al Govern por infiltración policial e Illa apoya a los Mossos

La posible infiltración policial en una asamblea de docentes ha ampliado aún más la brecha entre los docentes y el Govern de la Generalitat. Una situación que ha sido afrontada de manera muy diferente desde el sindicato mayoritario de educación, USTEC, quienes han puesto presión al Govern por este espionaje con los cuerpos policiales catalanes. En declaraciones hechas a 3Cat y Catalunya Ràdio, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha cargado duramente contra el ejecutivo de Salvador Illa, a quien ha acusado de esconderse ante los hechos y critica que Illa «ni siquiera ha salido a justificarse».

La portavoz sindical ha señalado que dos agentes se habrían infiltrado el miércoles en una reunión en el Instituto Pau Claris (Barcelona), y que los miembros de la asamblea del instituto reconocieron a las agentes porque las habían visto de uniforme en algunas de las manifestaciones de los últimos meses. La identificación de la infiltración llegó después de que se preguntara a las dos agentes dónde trabajaban y dijeran un centro al azar, y que profesionales de ese centro desmintieron que trabajaran allí. Según Segura, las dos agentes policiales infiltradas «no supieron cómo salir del paso. Las capturaron rápidamente» y desde la asamblea las invitaron a marcharse sin que éstas opusieran resistencia.

Para Segura, la actuación policial con la infiltración en una asamblea de docentes es la primera detectada y señala que no se ha tenido constancia de que se hayan producido episodios similares en otros momentos de movilizaciones del sector. A pesar de esto, la portavoz sindical ha admitido que es probable que en alguna asamblea se pueda haber producido un caso similar por la gran cantidad de gente que se reúne. La portavoz de USTEC ha lanzado un nuevo golpe contra Illa y el Govern y ha asegurado que la infiltración policial «no es la única actuación que busca desarticular este movimiento de lucha, desde dentro y fuera».

Illa apoya a los Mossos

Las declaraciones de la portavoz de USTEC se han producido paralelamente a la intervención del presidente de la Generalitat de Catalunya en los micrófonos del programa Hoy por hoy de la Cadena SER, donde Salvador Illa ha asegurado que tanto él como el ejecutivo catalán tienen «confianza plena» en la profesionalidad de los Mossos. Illa ha querido destacar que ante estas acusaciones el Govern confía en los policías catalanes y que será la consejera de Interior, Núria Parlon, quien dará las «explicaciones oportunas». El presidente de la Generalitat ha querido destacar que los Mossos d’Esquadra ya se pronunciaron sobre las acusaciones por la infiltración.

Una pancarta pide menos ratios y más abrazos en las guarderías en una manifestación de Girona | Aleix Freixas (ACN)

Illa, además, ha admitido que desconocía el caso del Instituto Pau Claris de Barcelona, aunque también se ha quitado las responsabilidades de encima señalando que no tenía que estar al tanto y que mantiene su «respeto y confianza en los Mossos y su trabajo». Por otro lado, el jefe del ejecutivo catalán ha defendido el acuerdo del Govern con CCOO y UGT y ha asegurado que el acuerdo cerrado con estos dos sindicatos era «el mejor que se ha hecho en Catalunya». Illa ha añadido que desde el Govern catalán se está «haciendo un esfuerzo importante» y ha tendido la mano a los otros sindicatos asegurando que la voluntad del ejecutivo «es seguir hablando y, en lo que podamos mejorar, seguiremos mejorándolo».