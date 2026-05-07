Los Mossos y la Generalitat han pasado de no decir nada sobre el hecho de que la policía catalana habría espiado una asamblea de docentes, en una reunión en el Instituto Pau Claris de Barcelona, a emitir un comunicado -por parte de la Dirección General de la Policía- en el cual ni confirman ni desmienten los hechos.

Sindicatos del ámbito educativo, como USTEC, CGT e Intersindical, han acusado a los Mossos de enviar a dos agentes a la citada asamblea el pasado miércoles. Los docentes interpelaron a las dos presuntas policías, y estas respondieron que eran profesoras de una escuela de Santa Coloma de Gramenet. Pero un profesor de este mismo centro las desmintió. Las dos mujeres decidieron marcharse de la reunión sin oponer resistencia.

Tal como ha explicado El Món, la situación vivida ha provocado indignación entre docentes y sindicatos, quienes han considerado que la policía ha querido torpedear las huelgas y vulnerar el derecho de reunión.

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ERC y la CUP piden explicaciones

En el comunicado de la Dirección General de la Policía, esta afirma que los Mossos trabajan «para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación, así como el resto de derechos relacionados con este ámbito». Al mismo tiempo, asegura que la policía catalana lleva a cabo sus funciones y responsabilidades, «siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas».

Tanto la Dirección General de la Policía como el departamento de Interior de la Generalitat se muestran dispuestos a dar «todas las explicaciones» a los grupos parlamentarios que lo soliciten sobre el caso. ERC y la CUP ya lo han hecho.

Este jueves, las trabajadoras de las guarderías han iniciado una nueva serie de huelgas en el sector educativo, con un mes de protestas con diferentes concentraciones en todo el país