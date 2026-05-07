Las trabajadoras de las guarderías han dado el pistoletazo de salida a un mes de protestas en el ámbito educativo. Una protesta similar a la de los docentes de infantil, primaria y secundaria de las escuelas catalanas, pero con matices particulares de un sector que demanda “vivir dignamente”. Con el apoyo de los sindicatos educativos, pero convocadas por la Plataforma 0-3, las trabajadoras han exigido una reducción de las ratios y también que se equiparen sus condiciones a las de otros profesionales del sector.

Siguiendo el ejemplo de las protestas de docentes, las profesionales de las guarderías han apostado por un primer paro territorializado, este jueves, que se complementará con un paro nacional el 20 de mayo. No coincidirá con ninguna protesta de los principales sindicatos docentes, que han dejado estas dos fechas libres en el calendario para no hacerles sombra.

Las quejas de ambos colectivos tienen, en todo caso, multitud de paralelismos. Las educadoras de las guarderías también señalan a la titular de Educación, Esther Niubó, a quien reprochan que “no dice nada de los 0-3” y a quien piden que “luche” por fortalecer el sector. «La financiación es esencial y debe provenir de la Generalitat, estamos cansadas de estar bajo un paraguas con cinco modelos de gestión que lo único que hacen es precarizar a las trabajadoras y a los niños», ha manifestado la portavoz de la Plataforma 0-3, Gina Rius.

Manifestación de trabajadoras de las guarderías en Barcelona | Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Ahora bien, las manifestantes también han cargado contra los ayuntamientos –la mayoría de los centros son municipales– y contra el gobierno español. Las profesionales entienden que la Ley de Educación española (LOMLOE) permite bajar las ratios y han exigido al ministerio dirigido por los socialistas una actuación inmediata en esta dirección. El colectivo también exige un incremento salarial. En definitiva, reconocimiento profesional.

El último recuento de Educación cifra los datos de seguimiento de la huelga en un seguimiento del 15%. Un resultado más tímido que las últimas protestas de los docentes, aunque también puede explicarse por las condiciones económicas –más precarias– con que conviven en la etapa 0-3. Cuatro manifestaciones en las principales ciudades del país han completado la jornada de protesta. Un millar de personas se han convocado en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, medio millar en Tarragona y Girona, y unas 200 en Lleida.

Inicio de nuevas protestas de los docentes

La huelga del personal de 0-3 inicia un mes de protestas de toda la comunidad educativa, que tendrán su primer gran examen el próximo martes con una manifestación unitaria en Barcelona que terminará frente al Palau de la Generalitat. Los sindicatos han hecho un último llamamiento al Departamento de Educación para que reabra la negociación antes del martes. Una petición que llega después de que la consejera Niubó haya reiterado a los medios de comunicación su voluntad de sentarse con las organizaciones críticas, si bien ha defendido al mismo tiempo el acuerdo firmado con la UGT y CCOO. Los sindicatos USTEC, mayoritario entre los docentes, Aspec, CGT e Intersindical reniegan de él por “insuficiente” y critican que se haya acordado “por la puerta trasera” por “motivos políticos”.