Les treballadores de les llars d’infants han donat el tret de sortida a un mes de protestes dins de l’àmbit educatiu. Una protesta similar a la dels docents d’infantil, primària i secundària de les escoles catalanes, però amb matisos particulars d’un sector que demana “viure dignament”. Amb el suport dels sindicats educatius, però convocades per la Plataforma 0-3, les treballadores han exigit una rebaixa de les ràtios i també que s’equipari les seves condicions a la d’altres professionals del sector.
Seguint l’exemple de les protestes de docents, les professionals de les llars infantils han apostat per una primera aturada territorialitzada, aquest dijous, que es complementarà amb una aturada de país el 20 de maig. No coincidirà amb cap protesta dels principals sindicats docents, que han deixat aquestes dues dates lliures al calendari per no fer-hi ombra.
Les queixes de tots dos col·lectius tenen, en tot cas, multitud de paral·lelismes. Les educadores de les escoles bressol també assenyalant la titular d’Educació, Esther Niubó, a qui retreuen que “no diu res dels 0-3” i a qui demanen que “lluiti” per enfortir el sector. “El finançament és essencial i ha de venir de la Generalitat, estem tipes d’estar sota un paraigua amb cinc models de gestió que l’únic que fan és precaritzar les treballadores i els infants”, ha manifestat la portaveu de la Plataforma 0-3, Gina Rius.
Ara bé, les manifestants també han carregat contra els ajuntaments –la majoria dels centres són municipals– i contra el govern espanyol. Les professionals entenen que la Llei d’Educació espanyola (LOMLOE) permet abaixar les ràtios i han exigit al ministeri dirigit pels socialistes una actuació immediata en aquesta direcció. El col·lectiu també exigeix un increment salarial. En definitiva, reconeixement professional.
L’últim recompte d’Educació xifra les dades de seguiment de la vaga en un seguiment 15%. Un resultat més tímid que les últimes protestes dels docents, si bé també pot explicar-se per les condicions econòmiques –més precàries– amb què conviuen a l’etapa 0-3. Quatre manifestacions a les principals ciutats del país han completat la jornada de protesta. Un miler de persones s’han convocat als Jardinets de Gràcia de Barcelona, mig miler a Tarragona i Girona, i unes 200 a Lleida.
Inici de noves protestes dels docents
La vaga del personal de 0-3 arrenca un mes de protestes de tota la comunitat educativa, que tindran el seu primer gran examen dimarts vinent amb una manifestació unitària a Barcelona que acabarà davant del Palau de la Generalitat. Els sindicats han fet una darrera crida al Departament d’Educació perquè reobri la negociació abans de dimarts. Una petició que arriba després que la consellera Niubó hagi reiterat als mitjans de comunicació la seva voluntat de seure amb les organitzacions crítiques, si bé ha defensat alhora l’acord signat amb la UGT i CCOO. Els sindicats USTEC, majoritari entre els docents, Aspec, CGT i Intersindical reneguen d’ell per “insuficient” i critiquen que s’hagi acordat “per la porta del darrere” per “motius polítics”.