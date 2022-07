Un nou tiroteig als Estats Units deixa tres morts

La llista de tirotejos als Estats Units segueix creixent. Aquesta matinada un home ha començat a disparar dins del centre comercial Greenwood Park, a Indiana, i ha deixat almenys tres persones mortes i dues ferides. El cap de policia de la ciutat, Jim Ison, ha explicat que el departament va rebre trucades d’alerta sobre un tiroteig en el pati del centre comercial a les 18.00 hores (hora local). El tirador portava un rifle amb diversos carregadors de munició. L’home va morir després que un civil armat el disparés, segons ha confirmat l’alcalde de Greenwood, Mark Myers.

El Departament de Policia ha demanat col·laboració ciutadana i que qualsevol persona que hagi sigut testimoni del incident que truqui o avisi a la policia per aportar detalls i poder conèixer millor el cas. A més, han demanat a la població que es mantingui allunyada de la zona mentre es realitza la investigació per determinar les causes.

Cotxes policials controlen el perímetre de l’hospital després del tiroteig a Tulsa / Departament de Policia de Tulsa

17 tirotejos mortals en el 2022

Contant aquest hi ha hagut 17 tirotejos mortals des de principis d’any. L’anterior va ser dissabte en un apartament de Texas, que va acabar amb la mort de dos nois de 16 anys, un de 19 i un de 26.

Dues setmanes abans, el 4 de juliol, van morir sis persones en un tiroteig en la desfilada del Dia de la Independència a Chicago. Els testimonis asseguraven que “semblava una zona de guerra”. “La gent plorava, cridava i ningú sabia el que estava passant”, van relatar en declaracions a la WBBM.

El 24 de maig es va donar un dels incidents més tristos de l’any. Un jove de 18 anys va entrar a l’Escola de Primària Robb, ubicada a Texas, i va obrir foc, donant com a resultat la mort de 19 infants i dos professors.