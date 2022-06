Atropellament mortal d’una noia de 24 anys a Calella

Atropellament mortal a la N-II de Calella de Mar, al Maresme. El sinistre s’ha produït aquest dijous 30 de juny de matinada al punt quilomètric 666,5. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís d’aquest sinistre a les 4:53 hores, quan per causes que encara s’investiguen un cotxe ha atropellat una vianant. La dona ha resultat ferida crítica i l’han evacuat ràpidament a l’hospital Germans Trias i Pujol, a Can Ruti, on finalment ha mort aquest migdia en no poder superar les ferides del sinistre. La víctima és una noia de 24 anys, I.M.O, veïna de Sant Pol de Mar.

Un cop s’ha rebut l’avís de l’accident els Mossos han activat cinc patrulles i dues unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM), que no han pogut fer res més per la víctima que portar-la a l’hospital on finalment ha mort. Amb aquesta víctima mortal ja són 80 les persones que han mort per un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Accidents amb víctimes molt joves

Recentment s’ha produït un altre accident mortal amb una víctima molt jove, de només 29 anys. Es tracta de l’accident que va haver-hi a Esparraguera, concretament a l’A-2 al pas per aquest muncipi. Un cotxe va col·lidir amb un altre turisme, el que va acabar provocant la mort d’aquesta noia.

En els darrers mesos la xarxa de carreteres de Catalunya està registrant molts accidents mortals, motiu pel qual Interior ha anunciat noves mesures a les principals vies. Aquestes inclouen baixar la velocitat de les vies, posar més radars i fer servir l’helicòpter per controlar les carreteres. La gran sinistralitat de les carreteres catalanes és el que ha posat al centre la necessitat de canviar o millorar les infraestructures i ha obert el debat sobre què fer amb les carreteres ara que la majoria no tenen peatges.