Diversos morts en un tiroteig en un centre comercial a Copenhaguen

Diverses persones han mort aquest diumenge en un tiroteig en un centre comercial de Copenhaguen, capital de Dinamarca, segons ha confirmat la policia danesa poc després que hagin aparegut les primeres notícies de la tragèdia, força confuses inicialment. Les mateixes autoritats han indicat que s’ha detingut un jove de 22 anys d’origen danès com a autor de la massacre, davant mateix del centre comercial que ha estat l’escenari dels fets.

L’inspector en cap de la policia Soren Thomassen, que ha estat el portaveu del cos per confirmar les dades oficials, ha assegurat que no se sap el mòbil de l’atac i no ha pogut descartar, ni confirmar, que sigui un atemptat terrorista d’algun tipus. “Ho estem investigant i no podem descartar que sigui terrorisme”, ha admès, recull el diari danès Jyllands-Posten.

Segons informa Europa Press, l’alerta rebuda per la policia ha sigut a mitja tarda, pels volts de dos quarts de sis, i els testimonis parlaven de trets disparats en diversos punts del centre comercial.

Els testimonis han sentit entre tres i quatre trets

Immediatament han començat a arribar a la zona unitats policials. Imatges penjades a les xarxes socials mostraven multitud de policies fortament armats i la zona acordonada. Fins i tot hi havia un helicòpter. Malgrat que ja hi havia una persona detinguda, els agents continuaven escorcollant el centre comercial. “Hem d’estar absolutament segurs que controlem la situació. És una gran operació”, ha destacat l’inspector en cap Thomassen.

Els testimonis deien que havien sentit entre tres i quatres trets. “Jo havia anat al centre comercial amb els meus fills, que són petits i m’emprovava roba en una botiga que he sentit tres o quatre vegades un so molt fort”, ha explicat un testimoni. També ha afegit que li ha semblat que els trets s’havien disparat molt a prop d’on era. I aleshores s’ha trobat altra gent que entrava a la botiga cridant esparverada “hi ha trets!”. Gent que buscava refugi dins de la botiga perquè l’autor dels trets era a fora, als passadissos del centre comercial.