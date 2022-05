Maten a trets un home en una terrassa plena de gent a Salou

Un home ha estat abatut a trets aquesta nit en una terrassa plena de gent a Salou, segons han informat els Mossos d’Esquadra. El tiroteig s’ha produït poc abans de les 23.00, quan un home ha rebut diversos impactes de bala mentre sopava en un restaurant del carrer Saragossa de la localitat costanera. Els serveis d’emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Diversos ciutadans han retingut un dels pistolers, que ha estat detingut per la policia, tot i que les primeres informacions apunten que no és l’autor dels trets. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, la principal hipòtesi de treball és que es tracta d’una revenja per una qüestió de drogues, tot i que la policia considera que és d’hora per treure conclusions. Els Mossos d’Esquadra han organitzat un operatiu de cerca i captura de l’autor dels trets i d’un altre còmplice.

Tercer homicidi en pocs dies

Els Mossos d’Esquadra també busquen un home que en va apunyalar un altre el diumenge a la nit a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). La policia catalana sospita que una baralla entre ferrovellers va pujar de to i un d’ells va treure un ganivet i li va clavar al pit a l’altre. Els serveis d’emergència van intentar reanimar-lo, però va acabar morint. Els agents van trobar l’arma del crim en un carrer pròxim i de moment es desconeix el motiu de la baralla.

Fa pocs dies, un jove també va morir apunyalat en una baralla entre dos grups de persones al centre de Pineda de Mar (Maresme). El 112 va rebre un avís el dijous al vespre per una persona ferida. Quan la policia local va arribar al lloc dels fets, van trobar un jove estès a terra en parada cardiorespiratòria per una ganivetada que havia rebut al pit. Poc després va morir. Els Mossos intenten identificar els agressors, que van fugir del lloc dels fets.