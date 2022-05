Mor apunyalat després d’una baralla entre ferrovellers a l’Hospitalet

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a l’Hospitalet de Llobregat. Segons la policia catalana, cap a les 21.00 d’aquest diumenge van rebre un avís per un apunyalament al carrer Leonardo da Vinci. Quan els serveis d’emergència van arribar al lloc dels fets van intentar reanimar-lo, però va acabar morint.

Les primeres informacions apunten a una baralla entre dos ferrovellers, tot i que la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos encara intenta esclarir els fets. El jove mort hauria rebut una ganivetada al pit. La policia ha trobat l’arma del crim i de moment es desconeixen les causes de la baralla.

Baralla a ganivetades a Reus

Una baralla al centre de Reus la matinada d’aquest diumenge ha acabat amb dues persones ferides per arma blanca. Els fets s’han produït a la plaça de les Peixateries Velles de la capital del Baix Camp. Els Mossos d’Esquadra han informat d’una baralla multitudinària entre un grup de joves a a la discoteca Classix, al carrer Raval de Robuster, una zona d’oci molt coneguda de Reus.

La batussa hauria anat pujant de to i els cops de puny van deixar pas a les ganivetades. Els dos ferits van ser traslladats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i al Sant Joan de Reus.

Un agent dels Mossos en un control policial a la carretera Gloria Sanchez / ACN

Segon apunyalament mortal en pocs dies

La policia catalana també investiga la mort violenta d’un jove al centre de Pineda de Mar (Maresme). El passa dijous una baralla entre dos grups de joves va acabar amb un d’ells apunyalat. Els serveis d’emergència se’l van trobar a terra en parada cardiorespiratòria per una ganivetada al pit i no van poder fer res per salvar-lo.

La baralla ha començat després que els dos grups de joves discutissin en una plaça de Pineda on es reuneixen habitualment. Els testimonis de la batussa expliquen els agressors van fugir del lloc dels fets després de deixar la víctima a terra. A la zona s’hi van trobar diversos bastons i un ganivet.

Un taxista apunyalat a Lleida

A mitjans d’abril un taxista va morir després de rebre entre 10 i 12 punyalades al coll i l’esquena quan estava al seu cotxe. La policia catalana va rebre un avís de matinada per una persona inconscient al mig del carrer que tenia signes clars de violència. Els serveis d’emergències el van traslladar a un hospital de Lleida, on va morir poques hores després. Els Mossos van trobar l’home estès a terres, a uns 50 metres del seu taxi, que encara tenia el cotxe marxa i la porta del conductor oberta. L’arma del crim es va trobar en un carrer pròxim al lloc dels fets, al barri de la Bordeta de la capital lleidatana.

Uns dies després, la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir un jove de 23 anys acusat per haver apunyalat al coll una dona que es trobava a la terrassa d’un bar a l’avinguda Rosa Parks. Els mateixos clients del bar, entre ells un agent dels Mossos fora de servei, i diversos vianants que passaven a prop van poder reduir l’atacant, que segons fonts policials no tenia cap relació amb la víctima. Una patrulla de la Urbana el va detenir i el va traslladar a l’hospital, on els metges van decretar l’ingrés a la unitat de salut mental de l’hospital Santa Maria.

La víctima, de 36 anys, va patir ferides superficials. En el moment de l’apunyalament la fulla del ganivet de cuina que portava l’atacant es va trencar. Segons les mateixes fonts policials, això va evitar que les ferides provocades a la víctima fossin més greus.