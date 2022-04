Maten un taxista de Lleida a punyalades

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal investiguen la mort violenta d’un home a Lleida. Els fets que ara investiguen els responsables de la regió policial de Ponent es van produir a les 2:30 de la matinada de dissabte a diumenge. Els Mossos van rebre un avís per una persona inconscient al carrer que tenia clars signes de violència. Els serveis d’emergències mèdiques de seguida el van traslladar a l’hospital més proper a la zona de Lleida on van passar els fets, però finalment no s’ha pogut fer res per la seva vida i ha mort unes tres hores després. La víctima va rebre entre 10 i 12 punyalades al coll i l’esquena quan encara era dins del vehicle, segons han confirmat fonts pròximes al cas.

La víctima era taxista i a uns 50 metres del seu cos hi havia un taxi amb el motor engegat i la porta del conductor oberta. Segons els seus companys de professió, el taxista assassinat tenia dos fills petits i era un home jove, de 35 anys. Els Mossos busquen ara l’autor de l’assassinat d’aquest taxista, mentre que l’arma blanca s’ha trobat al terra en un carrer paral·lel del barri de la Bordeta.

Esta noche salí a trabajar a las 23:00 para llevar a casa a los hijos de los padres que salen a disfrutar y pasarlo bien, supuestamente! Pues tengo que deciros que un taxista, un compañero, un chaval joven, padre de dos hijos pequeñitos, HA MUERTO! Un desgraciado lo ha apuñalado pic.twitter.com/Rt0iAx7U72 — TeFots (@FotsTe) April 10, 2022

Un cas molt semblant per obrir l’any

A principis d’any, concretament el 5 de gener, es va produir un cas semblant. Aquest cop, però, els fets van ocórrer a les Terres de l’Ebre, a Roquetes. Un jove de 26 anys va morir després de rebre dues ganivetades per l’esquena. Quan van trobar el noi al mig del carrer encara estava viu, tot i que s’havia precipitat des del primer pis d’un edifici. Els serveis d’emergència, però, no van poder fer res per salvar-li la vida. Després d’uns dies d’investigació, els Mossos van descobrir que després que un grup de 20 persones assaltés el pis on vivia el jove aquest va saltar pel balcó per escapar.

L’autor de la ganivetada no ha transcendit, ja que el jutge va imposar el secret de les actuacions. El noi encara duia el ganivet clavat a l’esquena quan el van trobar al carrer, i els Mossos estan convençuts que va morir per les ferides de les ganivetades i no per haver caigut des d’un primer pis.