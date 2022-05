Doble apunyalament a Reus

Continuen els apunyalaments a Catalunya. Aquesta matinada diverses persones han participat en una baralla al centre de Reus que ha acabat amb dos homes ferits per arma blanca. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del succés a les 05.39 hores de la matinada de dissabte a diumenge. Els fets s’han produït a la plaça de les Peixateries Velles de la capital del Baix Camp.

Segons han comunicat els Mossos d’Esquadra s’ha produït una baralla multitudinària entre un grup de joves a l’alçada de la discoteca Classix, al carrer Raval de Robuster, on normalment hi ha molta activitat els caps de setmana. Aquesta trifulga ha anat pujant de to i dels cops de puny i puntades de peu s’ha passat als apunyalaments que han deixat dos ferits per les ganivetades.

De seguida s’ha traslladat les dues víctimes a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i al Sant Joan de Reus. En el cas del més greu se l’ha enviat al Joan XXIII després d’un primer reconeixement del Servei d’Emergències Mèdiques. Els Mossos continuen investigant aquesta baralla i busquen els autors d’aquests apunyalaments que haurien pogut ser mortals.

L’apunyalament d’un taxista consterna Lleida

L’últim cas d’apunyalament a Catalunya va ser el d’un taxista que va morir per les ganivetades que va rebre mentre estava de servei. Els Mossos van rebre un avís per una persona inconscient al carrer que tenia clars signes de violència. Finalment l’home va morir a conseqüència de 12 ganivetades al coll i l’esquena. Tenia dos fills petits i era un home jove, de 35 anys. Els Mossos continuen investigant aquest assassinat. L’arma blanca es va trobar en un carrer molt proper a on es va trobar el cos del taxista, a uns 50 metros del vehicle, que tenia la porta del conductor oberta. Els fets van ocórrer al barri lleidatà de La Bordeta.