Aragonès critica l’infrafinançament i el PSC diu que hi ha una proposta d’Espanya en camí

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que, un any més, Catalunya rebi recursos “per sota de la mitjana”. Un “infrafinançament” que ha qualificat de “crònic” fruit d’un model “injust i arbitrari”. “Necessitem les eines d’un estat per poder acabar amb aquest espoli històric i garantir més i millors oportunitats per a tothom”, ha afegit en una piulada. El 2020, i per onzè any consecutiu, Catalunya va tornar a situar-se per sota de la mitjana en recursos per habitant rebuts. Catalunya només ha quedat per sobre de la mitjana el 2009, primer any d’aplicació de l’actual model de finançament.

D’acord amb les dades de liquidació que ha publicat el Ministeri d’Hisenda, Catalunya és el segon territori que més ingressos per habitant aporta, una posició més respecte als exercicis anteriors, en què havia ocupat el tercer lloc; però pel que fa als recursos rebuts, manté la desena posició dels darrers anys. Catalunya se situa 17% sobre de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que en la redistribució es troba 1,5% per sota.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha criticat les dades del ministeri aquest dijous, ja que posen de manifest que el territori dona més del que rep. En aquest sentit, Giró ha assegurat en un comunicat que les dades només demostren que “els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats”. Les dades també demostren, segons ha apuntat Giró, “l’infrafinançament històric de Catalunya, els milions d’euros que cada any genera Catalunya i que s’evaporen, i les limitacions dels recursos de la Generalitat”.

Proposta del govern espanyol en camí, segons el PSC

La portaveu socialista al Parlament, Alícia Romero, ha reaccionat a la notícia amb diversos comentaris a Twitter. Romero ha dit que el sistema de finançament autonòmic està “caducat” des del 204, que el Govern “no ha participat en cap treball ni té propostes” sobre el mateix i que els socialistes catalans “fa mesos” que hi treballen. Davant d’això, Romero es pregunta: “El govern espanyol enviarà una proposta després de l’estiu. Què farà el Govern? Cadira buida?”.