Catalunya torna a situar-se per sota la mitjana en recursos rebuts

El Govern denuncia que el 2020, per onzè any consecutiu, Catalunya va tornar a situar-se per sota de la mitjana en recursos per habitant rebuts. Catalunya només ha quedat per sobre de la mitjana el 2009, primer any d’aplicació de l’actual model de finançament. I és que, segons les dades publicades pel ministeri d’Hisenda, Catalunya és el segon territori que més ingressos per habitant aporta a l’Estat, però continua pràcticament a la cua dels territoris que reben recursos, arribant aquest any a estar 17 punts per sota de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que en la redistribució es troba 1,5 punts per sota.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró ha criticat les dades del ministeri aquest dijous, ja que posen de manifest que el territori dona més del que rep. En aquest sentit, Giró ha assegurat en un comunicat que les dades només demostren que “els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats”. Les dades també demostren, segons ha apuntat Giró, “l’infrafinançament històric de Catalunya, els milions d’euros que cada any genera Catalunya i que s’evaporen, i les limitacions dels recursos de la Generalitat”.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / EP

A més, la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l’impacte del diferencial de preus o cost de la vida, ja que a causa de l’inflació, el territori s’està enduent un gran clatellot en termes de pujades de preus dels productes més bàsics. Si es té en compte aquesta situació, Catalunya aleshores perd 12 posicions i passa de la segona a la catorzena posició i se situa un 11,5% per sota de la mitjana del conjunt de territoris que participen en el règim comú de finançament. “Així, mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya”, ha afegit Giró.

La necessitat de millorar els pressupostos

El conseller Giró ha assegurat que una de les iniciatives que podrien canviar el curs d’aquestes dades és la millora dels pressupostos, és a dir, aconseguir que “permetin una distribució justa i representativa dels recursos que s’aporten”, ha exigit el conseller d’Economia. Així doncs, ha recordat que vivim en un context d‘alta inflació i elevada inestabilitat geopolítica i per tant, ha assegurat que “Catalunya no es pot permetre prorrogar pressupostos”.

Davant la capacitat catalana de resiliència i obtenció de recursos, Giró també ha volgut mencionar que tot i les adversitats, s’han aconseguit 3.100 milions d’euros de recursos addicionals respecte als comptes del 2022 que es van obtenir en la darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. celebrat el 28 de juliol. En aquest sentit, Giró ha assegurat que una part dels diners aconseguits “quedarà determinada per increments de despesa derivats de l’augment dels interessos del deute, les retribucions salarials, els costos de l’energia o la despesa social, mentre que la resta es podrà destinar a fer polítiques des de cada conselleria”.