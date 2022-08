Geis avisa que la nova llei de la Ciència espanyola no pensa en Catalunya

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha assegurat aquest divendres que la llei espanyola de ciència validada ahir al Congrés dels Diputats “no pensa en el sistema universitari i de recerca català”. “Hi ha unes particularitats que no queden ben protegides”, ha apuntat en referència a l’alta presència, a Catalunya, de projectes d’investigació finançats amb recursos europeus. A parer seu, un dels elements més delicats de la nova norma és el que es refereix als contractes indefinits. “Ara el que hi haurà són contractes indefinits que, en el cas que estiguin lligats a projectes europeus, quan s’acabin hi haurà una indemnització i l’investigador segurament serà acomiada”, ha avisat la consellera.

Gemma Geis, en un moment del seu discurs/Josep Maria Montaner

Descarta interposar un recurs a la nova norma

“Com garantim aquestes indemnitzacions? D’on surten el fons per pagar-les? Aquesta és el moll de l’os. Això no vol dir que estiguem en absolut en contra d’assegurar una carrera professional”, ha avisat Geis. Tanmateix, ha descartat que el Govern opti per interposar un recurs a la nova norma. “Estarem amatents a les denúncies, serrells o alertes que hem fet. El que no podem fer és premiar als científics del país, i després no escoltar-los”, ha alertat.

Per a Geis, en uns mesos es podrà veure els efectes que tindrà la llei pels investigadors que acaben els seus projectes. Així mateix, ha apostat pel model que defensa la Generalitat en la llei de la ciència que s’està preparant i que el Parlament votarà a l’octubre.

Contractació indefinida

“Hem escoltat al sector, als científics, a les universitats, als centres de recerca i estableix un percentatge de finançament i mesures per protegir el talent i assegurar aquesta carrera professional. Aquesta llei ens ha de permetre protegir i reconèixer en tota la seva amplitud el sistema de recerca i coneixement del país”, ha apuntat.

Aquest dijous el Congrés va aprovar definitivament la Llei de la Ciència i va descartar l’única esmena, presentada pel PP, que posava límits a la contractació indefinida dels investigadors quan està lligada a fons europeus. L’aprovació va produir-se després que ERC arribes a un acord de darrera hora amb el Ministeri de Ciència per votar contra l’esmena.