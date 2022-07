Calviño aposta per l’impost a la banca, però sense “criminalitzar-la”

La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, afirma que l’executiu espanyol té molt clar que s’ha d’aplicar un impost extraordinari a la banca, tal com va anunciar Pedro Sánchez en el debat de política general. “És moment que tothom hi posi el coll”, ha afirmat en una entrevista a Televisió Espanyola.

Avui, Calviño s’ha de reunir amb els representants del sector financer per parlar i discutir d’aquest nou impost. La ministra ha dit que espera que la trobada sigui en un marc “constructiu” i ha defensat que la mesura per evitar la pujada de la inflació sigui “justa”. “Té el suport de la majoria dels espanyol”, ha afirmat.

Rebutja la proposta de Podem

Calviño creu que els primers interessats que aquesta mesura no tingui un impacte negatiu en els ciutadans són les entitats bancàries. Malgrat tot, la ministra ha rebutjat la proposta d’Unides Podem de castigar amb presó el fet de traslladar el cost dels tributs als usuaris i introduir-ho al Codi penal com a un nou delicte de repercussió artificial dels preus. Per això, la ministra ha dit que no es tracta de “criminalitzar” la banca.

En la trobada d’avui, no s’explicaran els detalls de la proposta, ja que encara s’estan ultimant. El que sí que farà la ministre serà un intercanvi de punts de vista i tractar altres qüestions com l’increment dels tipus d’interès anunciats ahir pel Banc Central Europeu.

El portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique / ACN

Sense sorpreses per l’increment dels tipus d’interès

Per la ministra no li ha suposat cap sorpresa l’increment del 0,5% dels tipus d’interès i creu que és una bona notícia que l’organisme disposi d’eines per donar més estabilitat als mercats. Calviño ha afirmat que l’economia espanyola “continuarà creixent a bon ritme” i ha remarcat que compta amb la “confiança dels inversors internacionals”.