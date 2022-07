Alsina aposta per la continuïtat de Junts al Govern: “Hem de liderar més”

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, creu que Junts no ha de marxar del Govern de la Generalitat de Catalunya presidit per Pere Aragonès. Segons Alsina, la millor forma de reflectir i fer valer el programa de Junts és fent-ho dins de l’executiu català. A més, la consellera aposta perquè el seu partit tingui més lideratge dins del Govern. “Es necessita estabilitat i seguir fent la feina”, ha argumentat Alsina en una entrevista al Diari Ara.

Junts preguntara a la militància si ha de continuar al Govern de la Generalitat. Així ho van anunciar al seu Congrés Nacional celebrat a l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’un dels punts de la nova direcció juntaire encapçalada per Jordi Turull i Laura Borràs.

Crítica amb la taula de diàleg

Sobre la taula de diàleg, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert creu que és una “operació de màrqueting polític” per fer veure que el conflicte entre Catalunya i l’Estat està “canalitzat de manera interna”.

Segons Alsina, perquè la taula de diàleg funcioni ha de tenir uns objectius “molt clars”, així com un calendari i una metodologia. La consellera interpreta que tot plegat no s’ha vist fins ara. De fet, Alsina no és militant de Junts tot i que ha dit que no descarta afiliar-se, ja que cada dia “s’hi sent més còmode”.

Defensa la presumpció d’innocència de Laura Borràs

Pel que fa al cas de presumpte fraccionament de contractes de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Alsina, en la línia del partit, ha defensat la presumpció d’innocència de la també presidenta de Junts per Catalunya.

Turull i Borràs en el congrés de Junts a l’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Precisament, la taula de diàleg s’ha de celebrar la setmana que ve, després que la setmana passada es reunissin el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid.