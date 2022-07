El congrés de Junts obre la porta a la creació de serveis secrets catalans

Junts per Catalunya ha fixat en el congrés que se celebra fins aquest diumenge a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat la voluntat de la formació de tenir com a objectiu la creació d’un Agència de Seguretat Nacional. Aquest és un dels acords que aquest dissabte es va segellar entre els membres de la ponència sectorial, que ha coordinat Damià Calvet. Tot i que no hi ha una menció específica als serveis d’intel·ligència, ocupats en tasques d’espionatge governamental amb objectius de seguretat nacional, el mateix Calvet ha dit que es pot “intuir” que la proposta també contemplaria posar en marxa aquesta funcionalitat de manera estructurada.

La ponència inicial disposava d’un apartat sobre seguretat i defensa i es van presentar diverses esmenes que proposaven una millor coordinació de tots els cossos policials del país, incloent Mossos d’Esquadra, policies locals i serveis d’emergència. Segons Calvet, la proposta també contempla un abast d’acció internacional en temes de seguretat, per “recollir informació que necessita la policia per qüestions de seguretat”. El coordinador de la ponència, preguntat sobre si això implica també promoure un servei d’intel·ligència amb antenes a l’exterior va dir: “La ponència no ho diu explícitament, però es podria intuir que així és perquè es parla d’acció exterior”.

Treballar pel reconeixement internacional de Catalunya

Precisament en acció exterior, aquesta mateixa ponència ha fixat l’acord de treballar pel reconeixement de Catalunya com a “estat lliure”, objectiu pel qual cal “potenciar la imatge” el país “com un futur soci dels estats europeus”. En aquest sentit, Junts adquireix els seus compromisos de defensa i seguretat amb la voluntat d’integració europea i el partit es declara alineat amb l’ordre mundial que defensa l’OTAN. El text original de la ponència no incloïa la menció a l’OTAN però finalment s’ha aprovat una esmena que reclamava aquest compromís “particular” de Junts amb aquesta organització supraestatal, que acaba de celebrar una cimera a Madrid.

Damià Calvet / Mireia Comas

La ponència sectorial de Junt és una mena de calaix de sastre on el partit hi ha reunit les “línies mestres” que serveixin per a l’elaboració de programes electorals amb les idees guies del partit tant en temes de seguretat i defensa com en qüestions referents a fiscalitat, habitatge o feminismes i temes LGBTI. Alguns membres del partit defineixen Junts com un moviment d’alliberament nacional, de manera que així s’explicaria que hi hagi corrents ideològiques diverses, en algun moment antagòniques: s’identifica una espai d’esquerres, un altre socialdemòcrata i, finalment, un de liberal.

“Hem pretès fer una ponència viva que fos el model de país, que aglutinés les línies mestres en tots els àmbits sectorials que conformen la política d’una administració i de model socioeconòmic”, explica Calvet. La idea és “definir el concepte de governar bé, apuntant les estructures d’estat que necessita el país” entenent que es tracta de “fer la independència per governar millor”.