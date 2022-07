Calviño pronostica la baixada de la inflació per la segona meitat de l’any

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat en una entrevista a TV3 que la inflació començarà a baixar a partir de la segona meitat d’any. Per intentar frenar l’alça de preus el govern ha adoptat mesures com “la bonificació dels carburants, la rebaixa de l’IVA en l’electricitat i el transport públic gratuït”, ha dit. La vicepresidenta del govern espanyol ha celebrat la recuperació del sector del turisme, que està assolint els nivells de rècord del 2019, però ha demanat “moderació” en l’alça de preus, perquè “la inflació subjacent ja és elevada” i cal conservar la capacitat de despesa de les famílies.

Una de les altres accions que està duent a terme el govern espanyol per fer front a la inflació és un pacte de rendes en el que es moderin els salaris i els beneficis empresarials. La vicepresidenta ha negat que el seu executiu estigui disposat a facilitar aquest pacte de rendes plantejant una rebaixa en la revalorització de les pensions i ha afirmat que el seu govern complirà el compromís d’ajustar-les a l’IPC anual. Calviño espera que s’arribi a un acord amb els agents socials a la tardor. “El pacte de rendes ens posicionaria de manera molt diferent a altres països. Amb el topall al gas i mesures contra la inflació i reforma laboral Espanya s’està posicionant com un país atractiu per a les inversions”, ha declarat la ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

Bitllets gratis de Renfe

Sobre l’anunci de bitllets gratis de Renfe, Calviño ha dit que “no hi ha diners millors empleats que el que ens permeti que els ciutadans tinguin un alleugeriment a l’hora d’anar a treballar i estalviar carburants que són contaminants”. A més, no creu que sigui una decisió de caràcter “populista“, ha dit en resposta a les crítiques del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, al Congrés dels Diputats | ACN

Impostos als bancs i les elèctriques

Calviño també ha assegurat que l’impost extraordinari a les grans elèctriques i bancs és una mesura “responsable i progressista que la immensa majoria de la població espanyola entén perquè són indispensables per fer un repartiment just de la guerra”. D’aquesta manera, la vicepresidenta del govern espanyol ha rebatut les crítiques del president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, i ha assegurat que “porten quatre anys assumint polítiques molt responsables per afavorir el creixement de les empreses, les startups i el clima de negoci” i que “el diàleg constructiu és la millor solució” per resoldre les diferències.

En aquest sentit, ha recordat que aquest divendres es reuneix amb el sector de la banca, amb el governador del Banc d’Espanya i amb les patronals per abordar el nou impost a les entitats financeres.