ERC insta Junts a impulsar una moció de censura si no estan còmodes al Govern

Esquerra Republicana insta a Junts a impulsar una moció de censura contra Aragonès si no estan còmodes al Govern de la Generalitat. Així ho han constatat diverses fonts dels republicans, després que el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, exigís una moció de confiança si Aragonès no compleix l’acord de Govern, signat per ERC i Junts.

En aquest sentit, els republicans consideren que aquesta exigència de Junts és una “deslleialtat”. Els republicans consideren que han de posar el focus en en Junts, ja que creuen que han de ser ells qui han de decidir sobre si volen marxar del Govern, o no. Consideren que dins de Junts no hi ha unanimitat en quant a la marxa de l’executiu català.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Reunió clau

Així doncs, aquesta tarda hi ha una reunió del Consell Executiu extraordinari (17h) per tractar la qüestió. Els republicans consideren que és fonamental el respecte institucional i que el president havia respost favorablement a les tres sol·licituds que va exposar Albert Batet pel que fa a l’acord de Govern.

D’altra banda, fonts de Junts asseguren que no hi ha hagut cap reunió entre els dos partits, ni cap reunió dels republicans amb els consellers de Junts. De fet, el president Aragonès ha estat amb el seu partit tot el matí, i la primer reunió serà la d’aquesta tarda al Palau de la Generalitat.

Els tres requisits que demana Junts

Tant el president Aragonès, com el vicepresident Puigneró, havien suspès la seva agenda d’avui per la crisi de Govern aquest dimecres al matí. El partit de Puigdemont i Turull volen que ERC compleixi els tres punts que consideren que no s’estan complint: Espai de coordinació estratègic, unitat estratègica al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi parli d’amnistia i autodeterminació.

De fet, els dos partits han presentat quatre propostes de resolució separades en matèria de la qüestió nacional. En canvi, han presentat fins a 22 propostes de resolució conjuntes en matèria sectorial. De fet, la CUP i el PP presentaran al ple de divendres propostes de resolució demanant una qüestió de confiança al president.