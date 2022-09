El propietari de la BPA s’ofereix al Congrés per investigar l’Operació Catalunya

Higini Cierco, expresident de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i exconseller delegat del Banco de Madrid, va per feina. Cierco s’ha posat a disposició dels portaveus dels grups parlamentaris del Congrés de Diputats per tal de participar en la Comissió d’Investigació sobre la trama andorrana de l’Operació Catalunya que va suposar el tancament de les dues entitats. En una carta signada per Cierco dirigida als portaveus, i a la que ha tingut accés El Món, l’empresari andorrà es presenta com una “víctima” de la policia política i demana comparèixer a la comissió.

En la carta, Higini Cierco exposa la pèrdues que han patit arran de la trama andorrana de la policia patriòtica i la manca de responsabilitats assumides després de set anys. En aquest sentit, també s’ofereix als diputats per donar-los tota la informació que demanin per tal que es pugui “posar llum” als efectes de la trama policial i de les seves actuacions a Andorra.

Carta d’Higini Cierco, expresident de la BPA, als portaveus del Congrés demanant participar a la comisisó d’investigació/Quico Sallés

Una comissió en les properes setmanes

El banquer va remetre la carta el passat 22 de setembre, set dies després que es constituís la comissió d’investigació impulsada pel bloc del PSOE, Unides Podemos i els partits sobiranistes de tot l’Estat espanyol. En la missiva explica que arran de les maniobres de la policia patriòtica en el marc de la policia patriòtica la BPA i Banco Madrid van ser intervinguts afectant els 500 milions d’euros de fons, els 700 treballadors i 70.000 clients. De fet, era l’entitat on la família Pujol Ferrusola hi tenia els diners que suposadament provenien de la “deixa” del pare del president Jordi Pujol, Florenci Pujol. Una informació utilitzada per pressionar la BPA i amenaçar-la amb una intervenció si no donava més informació financera i compromesa de líders independentistes.

Cierco insisteix que l’actuació policial amb “interessos partidistes” va perjudicar tant a ciutadans espanyols com andorrans. Un cas que ha suposat una “vulneració de drets fonamentals i irregularitats” i que ha “patit personalment i la seva família”. En aquest sentit, fa saber als diputats que “se sap ben poc” de la trama andorrana i que set anys després de produir-se encara no “s’ha restaurat el dany fet”. Al capdavall, tot just ara entra en la recta final el primer judici de la BPA causat per la intervenció, la causa Emperador o Gao Ping.

Paral·lelament, el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals espanyol va determinar el passat mes de gener, i així ho ha ratificat la justícia espanyola, que no hi havia prou arguments que justifiquessin la intervenció de la filial espanyola de la BPA, el Banco Madrid, derivada de la decisió de les autoritats financeres andorranes que es van basar en una nota del departament del Tresor dels Estats Units. Una nota que a mida que passa el temps s’hauria produit per les pressions d’Espanya a través de la policia patriòtica. De fet, la justícia andorrana ha imputat l’expresident Mariano Rajoy per aquest cas així com la cúpula del seu ministeri de l’Interior, aleshores Jorge Fernández Díaz.