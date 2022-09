L’Operació Catalunya esquitxa el regulador bancari andorrà

La justícia del Principat d’Andorra ha agafat embranzida amb la trama que l’afecta de l’Operació Catalunya. D’una banda, la querella contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i el seu gabinet d’Interior va fent el seu curs, però aquesta setmana s’ha obert un altre front. Un altre jutge instructor ha anunciat que investigarà el regulador bancari andorrà per prevaricació en el cas de la Banca Privada d’Andorra. Tot arran d’una ampliació de querella sol·licitada pels propietaris de la BPA i el seu conseller delegat, Ramon i Higini Cierco i Joan Pau Miquel, en una causa que semblava aturada fins ara.

La interlocutòria –aute en l’argot jurídic andorrà–, a la qual ha tingut accés El Món, la jutgessa admet l’ampliació de la querella per diversos delictes contra els responsables de l’AREB, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. Aquesta entitat, per ordre de l’Autoritat Financera d’Andorra (AFA), va liquidar la Banca Privada d’Andorra arran d’una “nota” del Tresor dels Estats Units que podria haver estat esperonada per les autoritats espanyoles com a pressió per obtenir dades financeres de la família Pujol Ferrusola i altres líders independentistes. La decisió arriba només dies abans que es reiniciï la vista de la BPA, el 12 de setembre.

Sis delictes denunciats en la querella

La querella raona que el consell d’administració de l’AREB i l’administrador que va nomenar per gestionar la liquidació i administració de la BPA, i del 100% de les seves accions, haurien comès fins a sis delictes. La defensa jurídica dels propietaris de la BPA i el seu principal executiu argüeix que s’han comès delictes majors de prevaricació, falsedat documental, elaboració de document no veraç, administració deslleial de patrimoni públic, administració deslleial i blanqueig i associació il·lícita.

L’escrit amplia i aporta noves dades, proves i indicis respecte de la querella que es va presentar el 21 de juny del 2019. Arran de noves informacions, els antics propietaris de la BPA acusen els administradors públics d’amagar la informació de l’estat de comptes de l’entitat. De fet, sospiten que ara té un “forat milionari” per mala administració pública. Consideren que els actuals gestors públics haurien fet una “gestió fraudulenta” dels fons que hi havia a l’entitat financera quan el 2015 va ser intervinguda. Aporten una sèrie de documents, difosos a través de capçaleres periodístiques espanyoles i andorranes, segons els quals s’hauria fet un forat de fins a 200 milions.

Ara, la batllia s’ha compromès a investigar el cas i els seus presumptes responsables a la vista que haurien amagat informació dels comptes i haurien continuat una gestió fraudulenta de la gestió. Aquesta instrucció judicial podria complicar encara més la causa general de la justícia andorrana contra la BPA, la banca víctima de l’Operació Catalunya. La decisió judicial de prosseguir aquesta investigació deixa en una situació delicada l’advocat de l’Estat andorrà en el judici Emperador de la BPA, que es reinicia el proper 12 de setembre, dilluns que ve. La sospita que la gestió pública de l’entitat intervinguda hauria fet un forat de 200 milions afebleix la posició del govern d’Andorra, que sempre ha defensat la seva neutralitat en el cas.