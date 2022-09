Un alt càrrec de la policia patriòtica va mentir a la justícia andorrana

L’excap de la poderosa Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, Marcelino Martín Blas, torna al centre de l’escenari de la trama andorrana de l’Operació Catalunya. Un àudio de Villarejo compromet la veracitat de les seves declaracions exculpatòries davant la justícia andorrana. Martín Blas va coordinar la part més dura de l’Operació Catalunya. Una de les seves principals accions va ser assetjar la direcció de la Banca Privada d’Andorra (BPA) per tal d’aconseguir informació financera compromesa dels Pujol Ferrusola, Artur Mas, Oriol Junqueras i altres líders independentistes. Una missió que va portar a terme mercè a una entitat encoberta amb el nom fals de Félix Rodríguez. Una identitat que va negar davant la justícia andorrana.

Marcelino Martín Blas, excap d’Afers Interns en una imatge d’arxiu i peça principal del cas BPA/EP

Segons les proves aportades a la vista oral del cas Gao Ping d’Andorra, el primer judici de la BPA, que es reinicia el proper 12 de setembre, Martín Blas es va reunir a Madrid amb Joan Pau Miquel, el director general de l’entitat. Martín Blas es va presentar com a Félix Rodríguez en una trobada a l’Hotel Villamagna de Madrid. De fet, era el nom que l’agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra, Ceslestino Barroso, li havia anunciat en una visita que el mateix Joan Pau Miquel va gravar i que es va emetre durant el judici. Ara, en una conversa de Martín Blas amb l’aleshores director adjunt operatiu (DAO) i màxim comandament uniformat del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, i també amb el comissari d’Intel·ligència José Manuel Villarejo, Blas es vanta d’utilitzar “Félix” com a nom encobert. Una dada que podria ser clau en la continuació del judici.

Una història que ve de lluny

Segons s’ha recollit en les sessions de la vista oral realitzades fins ara, i segons consta a la querella andorrana per l’operació Catalunya que ha acabat imputant l’expresident espanyol Mariano Rajoy, cal situar els fets entre finals de maig i principis de juny del 2014. En aquella època, Higini Cierco, un dels dos germans propietaris del BPA, va rebre la visita de Celestino Barroso, inspector del Cos Nacional de Policia agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra. La visita es va registrar al despatx de l’empresa Indústries Muntanya, la fàbrica de tabacs dels germans Cierco. Higini Cierco no va entendre el que li demanava el policia i el va remetre a Joan Pau Miquel que, previngut de la raresa de l’afer, va enregistrar la trobada.

Barroso es va definir com un “representant” de l’estat espanyol. “Le doy un mensaje, si quiere evitar salir sacudido de parte del Estado español”, va advertir Barroso a l’executiu de la BPA. “Usted hágame caso, le llamará un tal Félix per verse en Madrid y si colabora evitará que Banco Madrid reciba un hachazo”, va continuar Barroso. Hores més tard, Barroso va enviar a Miquel un SMS –on l’informava que un tal “Félix Rodriguez, en representació de l’Estat Espanyol” contactaria amb ell per tenir “una trobada a l’Hotel Villamagna de Madrid”. La reunió es va celebrar el 6 de juny del 2014 i una de posterior el 18 de juny. Segons les fotografies de l’informe d’intel·ligència, l’interlocutor de Miquel, el tal Félix, era el comissari Martín Blas.

La declaració judicial

Avançada la querella andorrana de l’Operació Catalunya el 28 de novembre del 2018, Marcelino Martín Blas va declarar per comissió rogatòria a la Batllia d’Andorra [el jutjat], a la secció d’instrucció número 2. En aquesta declaració, el comissari va negar la primera d’aquestes trobades amb Joan Pau Miquel al·legant que les fotografies dels seguiments eren dolentíssimes. Ara bé, va negar per activa i per passiva que mai s’hagués fet dir “Félix Rodríguez”. Així, el jutge instructor li va preguntar si “era la persona que es feia anomenar Félix Rodríguez en les trobades amb Joan Pau Miquel”. “Jo no m’he anomenat mai Félix Rodríguez ni he dit que em dic Félix ni res a ningú!”, va respondre.

Àudio de la declaració judicial de Marcelino Martín Blas al jutge d’Andorra on nega haver utilitzat mai un sobrenom com Félix/Quico Sallés

La confessió: Fèlix, “com el gat”

Precisament, just abans d’aquella operació a Andorra, el 4 de març de 2014, Martín Blas participa d’una densa reunió amb el DAO, Eugenio Pino, i el comissari d’intel·ligència José Manuel Villarejo. La trobada és al despatx de Pino i acaba de sortir per la porta el comissari Pedro Esteban, l’analista i agent de camp de la policia patriòtica per a l’Operació Catalunya. En aquesta reunió fan una posada al dia i preveuen la feina a fer.

En aquest marc, Villarejo demana una identitat encoberta per a un possible confident que pot aportar informació sensible i financera de la família Pujol Ferrusola. Tots tres debaten sobre els tipus de noms que es poden utilitzar per fer “maldats”. És en aquesta conversa quan Marcelino Martín Blas hi fica cullerada. “Jo, la identitat que m’he buscat és Félix, em dic Félix”, comenta als seus companys d’uniforme. Un nom que Villarejo coneix i que, en certa manera, li fa gràcia recordant que és el nom d’un famós personatge de còmic. “Sí, Fèlix, com el gat”, glossa Villarejo. Aquesta conversa, coincident en les dates, pot ajudar les defenses a aclarir una de les peces que més entrebanquen el camí per saber l’abast que va tenir l’Operació Catalunya en el tancament de la BPA. Continuarà.