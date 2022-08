Un àudio revela com la policia patriòtica va muntar el cas dels 33 jutges sobiranistes

“Tenim l’obligació d’investigar qui són els 25 jutges”. Així de contundent es mostrava el 4 de març de 2014 Eugenio Pino, aleshores director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia, màxim comandament uniformat de la policia espanyola. Pino va defensar la investigació sobre els jutges destinats a Catalunya que van signar un manifest a favor d’una consulta sobiranista. El manifest i les fotografies dels jutges, extretes de la base de dades del document nacional d’identitat, es van filtrar al diari La Razón, per la qual cosa els jutges investigats –inicialment 25, però finalment 33– van posar una demanda i al juny van guanyar el cas davant la justícia europea.

Una gravació d’una reunió del pinyol de la policia patriòtica en el marc de l’Operació Catalunya constata com van fabricar aquesta investigació. A més, s’explica que es van esborrar els registres de les consultes de les bases de dades per no deixar-ne rastre, i de quina manera s’havia d’explicar com s’havia dut a terme la investigació. A la trobada, celebrada al despatx del DAO, a més de Pino hi havia el comissari d’intel·ligència José Manuel Villarejo, el cap de la Unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas i l’exresponsable d’Informació del CNP a Catalunya, el comissari Pedro Esteban. De fet, és a Esteban, com a responsable de la investigació, a qui els comandaments tracten de tranquil·litzar per la filtració de les seves perquisicions contra els jutges.

“Un manifest que podria constituir un delicte”

En la reunió, a l’àudio de la qual ha tingut accés El Món, el primer a detallar com s’ha d’explicar i argumentar la investigació és Martín Blas. El cap d’Afers Interns concreta a Pedro Esteban que ha de dir que “ha tingut coneixement“ del text dels jutges que defensava l’encaix jurídic del dret a decidir i que “ordena una investigació”, en tant que comandament d’Informació, davant la possibilitat que el “manifest sigui un delicte”.

Martín Blas prossegueix detallant que s’ha hagut de “consultar la base de dades” i, “entre aquestes, les del DNI”, per comprovar la seva identitat. Posteriorment s’elabora un informe que es transmet al Cap Superior de la Prefectura de Catalunya i després es remet al director adjunt operatiu.

Part de la conversa del pinyol de la policia patriòtica on Martín Blas instrueix al comissari Pedro Esteban sobre què ha de dir dels jutges independentistes/Quico Sallés

Eugenio Pino, en una compareixença al Congrés/EP

Jutges contra la “indissolubilitat de la nació espanyola”

Pino agafa el relleu de les explicacions. Com a màxim comandament, indica que Esteban “tenia l’obligació” d’investigar els jutges. Pino es fa un embolic quan primer parla de 15 jutges i després de 25, quan finalment en van ser 33. A parer del DAO, cal investigar els autors del manifest perquè els jutges “han trencat la seva imparcialitat i el sistema legal establert, que diu que la consulta és inviable, perquè el sistema legal establert parla de la indissolubilitat de la nació espanyola”.

“Tu m’ho transmets a mi”, aconsella Pino. Esteban pregunta si ho ha de fer per conducte reglamentari. La resposta del DAO és afirmativa. Interromp la conversa per una trucada de caire personal sobre un que “es posa a jugar futbol”. Continua la conversa i Pino n’assumeix la responsabilitat.

Eugenio Pino instrueix també Esteban i l’asserena afirmant que com a DAO assumirà la responsablitat del cas dels jutges independentistes/Quico Sallés

“Estàs protegit per la llei de secrets oficials”

Esteban mostra la seva preocupació per la petjada que ha deixat en el registres de les consultes de les bases de dades. Pino asserena Esteban: “Ho estem fent”. A més, li recorda que està protegit per la llei de secrets oficials. “Estem obligats a investigar”, insisteix. En aquests moments, Pino crida la Charo, la seva històrica secretària, perquè li busqui informació a “Google” sobre el que ha dit el fiscal general de l’Estat sobre l’afer dels jutges. Villarejo qualifica de “tonto” el periodista de La Razón pèr haver publicat les fotos del DNI dels jutges.

Part de la conversa on Esteban, responsable de l’Operació Catalunya, demana a Pino, Villarejo i Martín Blas que esborrin els rastres de la investigació/Quico Sallés

“Els jutges, a Catalunya, són Déus”

Al cap d’una estona, Charo apareix al despatx de nou amb la informació que li ha encomanat Pino. Esteban comenta que els fiscals s’han mantingut al marge del manifest i es queixa perquè a Catalunya els jutges són “Déus” i es creuen “intocables”. Pino també addueix que encara gràcies que “no han investigat si tenen queridos o querides”. Esteban es queixa que el Consell General del Poder Judicial no actuï contra Santiago Vidal, que curiosament posteriorment serà sancionat per la judicatura espanyola amb tres anys d’expulsió de la carrera judicial.

Part de la conversa de la policia patriòtica on es queixen que el CGPJ no actuï contra Santi Vidal/Quico Sallés

“Pedrito, ves a prendre pel cul”

Pino comparteix la mania contra magistrat català que, segons el seu criteri, hauria auspiciat el manifest. I abona la tesi que haurien d’haver fet alguna cosa amb Santiago Vidal. Esteban torna a dir al DAO que si convé assumeix tota la responsabilitat del cas per no posar en perill l’Operació Catalunya. La resposta de Pino és clara, directa i al peu: “Pedrito, vete a tomar pol culo“. La conversa s’embolica perquè hi ha una conversa telefònica de Villarejo. Pino i Martín Blas insisteixen que justificaran davant qui sigui que calia investigar aquests jutges. Continuarà.