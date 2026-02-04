La secció tercera de l’Audiència de Madrid ho ha tingut clar. A través d’una densa interlocutòria de sis pàgines i a la que ha tingut accés El Món amb data de 29 de gener, ha ordenat al jutjat d’Instrucció número 15 reobrir la causa dels 33 jutges sobiranistes a la vista de noves dades que han aparegut que assenyalen la policia patriòtica com artífex de la filtració de les fotografies i les dades dels magistrats, publicades a La Razón, que es van mostrar favorables al dret a decidir. De fet, va ser un cas pel qual el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar Espanya.
La decisió arriba després que un bon nombre de jutges, defensats per Andreu Van den Eynde, van demanar la reobertura de la causa arran dels àudios publicats per El Món, el 31 d’agost de 2022, que, segons els magistrats, han fet “aflorar diferents fonts de prova relatives al que s’ha anomenat Operació Catalunya”. En aquest sentit, esmenta els àudios publicats de “reunions amb altres funcionaris i agents de l’autoritat” que feien referència a la preparació de la informació sobre els jutges independentistes.
En concret, els advocats van aportar la gravació corresponent al el 4 de març de 2014 en la qual Eugenio Pino, aleshores director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia -i únic condemnat amb relació a l’operació Catalunya , amb el comissari Marcelino Martín Blas, llavors cap de la Unitat d’Afers Interns, el cap de la Brigada d’Informació del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Pedro Esteban, i el comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo. Un conclave on a més de defensar la investigació dels magistrats,expliquen que es van esborrar els registres de les consultes de les bases de dades per no deixar-ne rastre, i de quina manera s’havia d’explicar com s’havia dut a terme la investigació.
Reobertura
En el moment de la publicació de les dades ja es van obrir diligències que es van arxivar. Però quan les gravacions van aparèixer es van aportar a Barcelona i al mateix jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid que havia sobresegut la causa que va desestimar la reobertura, el passat 19 de novembre. Una decisió que diversos jutges van recórrer en apel·lació, i ara l’Audiència de Madrid els ha donat la raó. Els magistrats consideren que en cap cas ha prescrit el delicte i que a la vista dels àudios s’han de practicar diligències per escatir les responsabilitats que corresponguin als funcionaris públics responsables de la revelació de secrets.