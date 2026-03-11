Sorpresa interessant en la vint i tresena jornada del judici contra els Pujol Ferrusola. Aquest dimecres, després dels habituals problemes tècnics de l’Audiència Nacional, que aviat tindran un article a la Llei d’Enjudiciament Criminal, s’ha enfilat a l’estrada virtual, l’exagregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra, l’inspector del Cos Nacional de Policia, Celestino Barroso. Un testimoni esperat per les defenses i que ha deixat desprotegides les acusacions, fins al punt, que el fiscal del cas, Fernando Bermejo, ha hagut de repreguntar per intentar reduir la catàstrofe per la tesi acusatòria que ha suposat el breu interrogatori al que l’advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, i l’advocat de Francesc Robert, Fermín Morales.
Barroso no només ha admès les pressions als executius de la Banca Privada d’Andorra (BPA), -on els Pujol Ferrusola, tenien els diners- sinó que ha detallat de qui va rebre l’ordre. En concret, del comissari Pedro Esteban, el cap de la Brigada d’informació de Barcelona del CNP i l’arquitecte de l’operació contra els jutges favorables a l’autodeterminació. Un cas que ara s’ha reobert als jutjats de Madrid arran dels àudios que mostren com va articular l’operació i com el va protegir l’exdirector Adjunt Operatiu del CNP, Eugenio Pino, únic condemnat per ara per la seva participació en l’operació Catalunya.
Corrobora la conversa
Barroso ha corroborat fil per randa la versió exposada en el testimoni de Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la BPA, que va relatar com el policia el va avisar de la possible “destralada” que rebria el banc sinó col·laborava. Una reunió que Miquel va gravar i que El Món ha publicat. Barroso ha reconegut que li van ordenar traslladar el missatge que el “Banco Madrid tenia problemes” i que seria bo que “s’entrevistessin amb un tal Félix Rodríguez (el sobrenom del comissari d’Afers Interns, Marcelino Martin Blas)“.
L’ordre de traslladar el missatge la va rebre d’Esteban. De fet, Barroso just abans de ser destinat a Andorra, treballava a la prefectura del CNP a Barcelona. Així mateix, s’ha desentès del que va passar després de la reunió i ha al·legat que “no coneixia” Martin Blas. En el mateix sentit, també ha tirat pilotes fora sobre el bolcat d’informació a l’ambaixada d’Espanya a Andorra d’informació sobre els comptes de l’entitat. Un bolcat que ha obert una altra escletxa en la instrucció del cas.