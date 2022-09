El PSOE només vol investigar l’Operació Catalunya a Andorra en l’època del PP

Aquest dijous es votarà en el plenari del Congrés de Diputats la creació de la comissió d’investigació sobre la trama andorrana de l’Operació Catalunya. És a dir, sobre les maniobres de la policia patriòtica al Principat andorrà per obtenir informació financera dels líders sobiranistes. Una operació que hauria acabat amb la intervenció de la Banca Privada d’Andorra, on la família Pujol Ferrusola tenia diners.

Des de dilluns d’aquesta setmana, els grups impulsors de la iniciativa s’han trobat amb una barrera curiosa. En concret, que el grup parlamentari del PSOE vol acotar l’abast de la investigació als governs del PP. Un fet que fa arrufar el nas als impulsors de la iniciativa presentada per ERC, JxCat, el PDeCAT, la CUP, Bildu i el BNG. La comissió té per objectiu saber si es va “coaccionar” el govern andorrà per obtenir aquesta informació. De fet, la comissió té un argument prou sòlid i és que la justícia andorrana ha imputat fins i tot a l’expresident Mariano Rajoy per aquest cas, després de quatre anys d’investigació.

L’esmena presentada pel PSOE per acotar la investigació de la trama andorrana de l’Operació Catalunya als governs del PP/QS

Una esmena

El PSOE ha presentat una esmena, la 156/50, a la qual ha tingut accés El Món, amb què vol limitar les actuacions de la comissió, els compareixents i els documents estrictament a l’època en què el PP tenia la Moncloa i el gabinet del ministeri de l’Interior: és a dir, evitar les etapes dels governs del PSOE. La proposta però inclou el reconeixement exprès i concret que va existir una trama andorrana de l’Operació Catalunya.

A les formacions que impulsen la comissió no els acaba de convèncer la maniobra dels socialistes. Ara bé, fonts dels partits independentistes bascos i catalans apunten que “allò important és que la comissió es constitueixi”. “Un cop en marxa, preguntes i demanes el que vols”, delaten. En aquest sentit, recorden que molts dels implicats en el cas d’Andorra encara formen part del ministeri de l’Interior o bé continuen prestant serveis a l’Estat en altres delegacions diplomàtiques.

Tot apunta doncs, que demà dijous, el ple del Congrés aprovarà la creació de la comissió que tècnicament “té per objecte investigar les actuacions en relació a presumptes irregularitats que vinculen alts càrrecs i comandaments policials, així com la seva relació amb possibles entramats privats o lobbies de pressió, la possible intromissió en la sobirania d’altres països i les connexions d’aquesta trama amb la denominada Operació Catalunya”.