Mor Robbie Coltrane, conegut per interpretar en Hagrid a ‘Harry Potter”

Robbie Coltrane, conegut per interpretar en Hagrid a la saga de pel·lícules fantàstiques Harry Potter, ha mort aquest divendres als 72 anys. L’actor escocès ha passat els últims anys de la seva vida en una cadira de rodes i és que l’artista patia de osteoartritis, una malaltia de les articulacions en la qual els teixits de l’articulació afectada es deterioren amb el pas del temps. Tenia els genolls greument afectats i es va descartar operar-lo perquè hi havia la possibilitat que no sobrevisqués a l’operació. De fet, un dels problemes que tenia en aquest sentit, era l’obesitat, ja que pesava fins a 135 quilograms

Missatge del seu representant

El traspàs de Coltrane ha estat confirmat pel seu agent:”Robbie probablement serà més ben recordat en les pròximes dècades com a Hagrid… Un paper que va portar alegria a nens i adults per igual, provocant un flux de cartes de fans cada setmana durant més de 20 anys”, ha assenyalat el seu agent després de la notícia de la seva defunció.

Tot i el seu paper de mig gegant a una de les sagues de pel·lícules més emblemàtiques dels últims 20 anys, també ha interpretat a Fitz a la sèrie Cracker, així com ha dut a terme pel·lícules com Flash Gordon o Mona Lisa.

El llegat de Harry Potter

En una de les seves últimes aparicions l’actor va assegurar que el llegat de la saga de pel·lícules de Harry Potter és que la generació dels seus fills les ensenyarà als seus. “Així podrien veure-les durant els propers 50 anys fàcilment”, assegurava l’actor escocès. En el documental ‘Retorn a Hogwarts’, pel 20è aniversari de la saga, l’actor va confessar molt emocionat que “tristament jo no seré aquí, però en Hagrid sí”.

Tot i anomenar-se Robbie Coltrane, el seu veritable nom és Robert McMillan, però va decidir canviar-se’l l’any 1970 en honor al saxofonista John Coltrane.