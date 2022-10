Borrell avisa Putin que respondrien un atac nuclear rus “aniquilant” el seu exèrcit

L’alt representant de la Unió Euorpea (UE), Josep Borrell, ha avisat aquest dijous el president rus, Vladímir Putin, que, davant un possible atac nuclear contra Ucraïna, Occident tindrà una resposta “tan poderosa” que “aniquilaria” l’exèrcit rus. Borrell ha assenyalat que “Putin no es pot permetre fer una fanfarronada”, però ha assegurat que vol deixar clar que tots aquells que donen suport a Ucraïna, és a dir, la UE i els seus estats membre, els Estats Units d’Amèrica i l’OTAN; tampoc “estan fent una fanfarronada”.

Per això, en un acte al Col·legi d’Europa a Bruges (Bèlgica), l’alt representant de la UE ha advertit que “qualsevol atac” contra el país presidit per Volodímir Zelenski tindria una resposta que, per molt que no seria nuclear, seria una “resposta militar tan poderosa” que acabaria amb l’exèrcit rus.

Borrell també ha celebrat que l’Assemblea General de l’ONU hagi condemnat l’annexió russa de quatre territoris ucraïnesos ocupats per tropes prorusses, però ha lamentat que el 20% de la comunitat internacional no s’hagi sumat a la condemna. “Estem contents perquè l’ampolla està mig plena, però encara està una mica buida”, ha dit.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una reunió | ACN

Ucraïna no té capacitat per defensar-se

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat que Ucraïna només disposa del 10% dels sistemes de defensa necessaris per fer front als atacs aeris russos. Ho ha dit aquest dijous en una compareixença virtual celebrada al Consell d’Europa en què el mandatari ucraïnès ha puntualitzat que el seu exèrcit ha interceptat desenes de drons, tot i que també ha reconegut que les seves capacitats “no són suficients”.

Zelenski ha sol·licitat més suport militar i ha insistit als diferents països europeus “aïllin diplomàticament” Rússia perquè suposarà “un element de pressió important”. El president ucraïnès ha lamentat que encara hi hagi països que “mantinguin relacions amb Moscou com si res”

Aquest mateix dijous, després dels atacs de Putin a ciutats ucraïneses, l’OTAN ha anunciat que es comprometia a proveir Ucraïna de més sistemes de defensa aèria. Un fet que Zelenski ha celebrat durant la compareixença.