La Marató arrenca a TV3: escenaris, agraïments i primers testimonis

TV3 ha engegat La Marató d’enguany ben puntual a Catalunya Ràdio, que ha donat pas a l’estrena a televisió. En primer lloc han volgut emetre l’espot que han gravat amb les cares més conegudes de la CCMA, amb els presentadors més famosos i estimats que es passaven globus en forma de cor. Aquesta ha estat la primera picada d’ullet al tema que centra el programa, la salut cardiovascular.

Helena Garcia Melero ha estat la primera en donar la benvinguda als teleespectadors amb un directe des de les piscines de Montjuïc, la que s’ha omplert de confeti i pirotècnia: “Quina manera de començar La Marató de TV3, dedicada a la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes. Aprendrem moltes coses sobre aquestes malalties des de les piscines municipals de La Montjuïc, coincidint amb el 30è aniversari dels Jocs Olímpics”.

La presentadora ha connectat amb Agnès Marquès, des de Bellver de la Cerdanya, i l’Ariadna Oltra, situada al Bages: “Recorrerem el país. Ja podeu començar a fer les vostres aportacions”, ha dit tot recordant els diferents mètodes que tenen els teleespectadors per poder ajudar.

Les tres presentadores centrals del matí de La Marató | TV3

“Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració i per totes les activitats que s’han organitzat al llarg de Catalunya. El punt de partida serà el coneixement. De què parlem quan ens referim a la salut cardiovascular?” Han recordat que cada dues hores mor algú a Catalunya víctima d’un problema relacionat amb el cor i han emès un vídeo explicatiu en què expliquen com funciona el cor i quines són les principals afectacions que poden afectar-lo, tot compartint informació de divulgació científica molt ben explicada.

Elisenda Carod connecta en directe des del Port de Tarragona

Al Port de Tarragona està situada l’Elisenda Carod, que s’ha estrenat des d’un punt especial: “Aquí passaran moltes coses. Tindrem voluntaris que atendran les vostres trucades. Podeu començar a trucar! Passaran moltes coses i tindrem una actuació que us encantarà. També ha connectat amb el Xavier Grasset, envoltat d’una fornada de voluntaris i voluntàries: “Hi ha ganes d’estar aquí després de dos anys de pandèmia, una festa de solidaritat que no tindria sentit sense ells”.

Elisenda Carod, des del Port de Tarragona | TV3

També han mostrat el dibuix guanyador del concurs de Pinta La Marató, en el que han demanat a alumnes d’ESO d’arreu de Catalunya que fessin un disseny inspirant en el cartell de l’edició d’enguany. Tot just després, han fet el compte enrere per l’inici de la cursa amb motiu d’aquesta Marató. A més a més, han volgut compartir el primer testimoni del dia: un pintor que va patir un infart d’imprevist i va tenir la dona molt preocupada durant unes quantes setmanes. Allò va provocar un fort impacte en ell, que ha pintat tota una sèrie de quadres inspirats en el que va viure.

Els tres guanyadors del concurs Pinta La Marató | TV3

Així és l’obra del primer testimoni | TV3

La Marató ha començat a Catalunya Ràdio

Roger Escapa ha donat el tret de sortida al programa solidari des d’El suplement de Catalunya Ràdio, una mostra de la sinergia entre els diferents canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Així ha estat la portada que ha fet el presentador, centrada en la salut cardiovascular i la seva importància: “El cor admet moltes metàfores. Però només necessitem que continuï bategant”, ha dit tot demanant als oients que comencessin a fer les seves donacions”.

🔴 Bum-bum, el cor de @la_marato ja batega, a @elsuplement! Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort als països desenvolupats: la prevenció és un factor clau. Truca, #LaMaratóSempreBategahttps://t.co/UGElG7XBcG https://t.co/thCIN7oYo3 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) December 18, 2022

Un tret de sortida que continuarà amb els primers testimonis i les primeres explicacions científiques des dels diferents indrets.