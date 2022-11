El disc i el llibre de La Marató, carregats de novetats i cantants famosos

La Marató escalfa motors de cara al pròxim 18 de desembre, dia escollit per a l’emissió del programa més solidari de l’any. TV3 vol conscienciar els teleespectadors de la perillositat de les malalties cardiovasculars, el que ha demostrat en el sorprenent espot que han emès aquest dimecres i que ha deixat tothom amb la boca oberta. I del fals infart, a presentar el disc i el llibre de l’edició d’enguany.

Els participants del disc i el llibre de La Marató | TV3

Els concursants d’Eufòria col·laboren en el disc de La Marató

La cadena ha ensenyat com serà el disc d’aquesta Marató 2022. Anomenat Bum-bum, sortirà a la venda el pròxim 27 de novembre a un preu de 12 € amb els principals diaris i, l’endemà, també es podrà adquirir a la botiga de TV3. Tothom aquell que hagi comprat el disc físicament també podrà tenir-lo de manera digital, el que suposa la gran novetat d’enguany.

Aquesta és l’edició en la que han col·laborat amb més artistes, un total de 185 agrupats en 55 formacions o solistes que interpreten les 21 cançons escollides. Els participants d’Eufòria han tingut un paper destacat i els 16 canten en aquest disc en català, castellà i anglès. La guanyadora, la Mariona Escoda, interpreta la versió catalana d’Umbrella de Rihanna. Cesc Triquell i Núria López fan un duet per interpretar l’èxit d’Elton John i Dua Lipa, Cold heart, mentre que tot el grup canten plegats el Vivir mi vida de Marc Anthony.

El Triquell i la Núria canten en el disc de La Marató | TV3

Pel que fa a la resta de cantants que han volgut participar en aquest divuitè disc, destaquen noms tan potents com La Pegatina, Els Catarres, Lildami, Manu Guix, les Tanxugueiras, Macaco, Judit Neddermann o Pablo López. Una de les participacions més polèmiques té nom propi, la de l’actor Pol Granch. I la més curiosa? La de l’actor Antonio Banderas, que ha volgut ser al disc per interpretar Aquest eclipsi del cor de Bonnie Tyler.

Els Catarres, en les gravacions del disc de La Marató | TV3

Antonio Banderas, participant del disc de La Marató | TV3

El llibre de La Marató del 2022, a la venda el pròxim 27 de novembre

A més a més del disc, TV3 també vendrà una nova edició del llibre que publiquen cada any en el marc del programa solidari. En aquesta ocasió, la número 15, proposen un llibre totalment diferent als anteriors. Titulat La Marató sempre batega serà un àlbum il·lustrat adreçat a públics de totes les edats. Comptarà amb les creacions de 15 il·lustradors i es podrà comprar a les llibreries i la botiga de TV3 des del 23 de novembre.

Aquestes il·lustracions pretenen fer reflexionar els lectors, als qui ajudaran a entendre una mica més què són les malalties cardiovasculars també d’una manera gràfica. Cada creador ha rebut un ítem relacionat amb la salut del cor, a partir del qual han creat les seves obres. Totes aniran acompanyades d’un text en el que explicaran què volien transmetre i amb quina malaltia en concret té a veure. El llibre també es podrà comprar per 12 €.

Aquesta és la portada del llibre de La Marató | TV3

La directora de l’àrea infantil i juvenil del Grup 62 ha mostrat l’agraïment de l’editorial per haver tingut l’oportunitat de publicar el llibre: “Aquesta és una edició molt original, que ha suposat diversos reptes: escollir il·lustradors representatius del talent del nostre país, més coneguts i no tant coneguts, per assolir diversitat; crear un llibre que reunís diferents estils gràfics i alhora tingués una unitat, amb un ordre ple de sentit i per les frases inspiradores que acompanyen cada il·lustració, fetes pels mateixos creadors; i fer una edició de qualitat, amb un format gran i vistós”.