Així serà l’emissió de ‘La Marató’: “Un artefacte televisiu extraordinari”

TV3 i Catalunya Ràdio donen el tret de sortida a La Marató, que emetrà aquest diumenge 18 de desembre la seva 31 edició. En la presentació davant dels mitjans, tot l’equip en bloc ha explicat com serà una emissió que tornarà a oferir contingut televisiu en directe durant més de 15 hores.

Rosa Romà, la directora de la CCMA, s’ha mostrat molt orgullosa del programa i tot l’equip que el forma: “La Marató és exitosa a nivell mundial, un projecte de país”. Una de les novetats d’enguany és el polsador, que converteixen en un cor gegant de dos metres i mig.

Com serà la programació de La Marató d’enguany?

Tot començarà a El Suplement amb Roger Escapa al capdavant des de les 8 hores, un presentador que es pren aquesta responsabilitat amb moltes ganes. A televisió, els presentadors d’enguany seran sis: Helena García Melero, Ariadna Oltra i Agnès Marquès en la franja matinal que començarà a les 09:30h des de l’exterior i el tàndem format pel Quim Masferrer i l’Eloi Vila a partir de les cinc de la tarda. Després del TN Vespre, tornaran a connectar amb el plató en el que ara sí estaran tots els periodistes junts per iniciar la part final que volen prendre’s com una gala.

L’edició d’enguany està dedicada a la salut cardiovascular, la principal causa de mort als països desenvolupats. A Catalunya, un de cada quatre persones mor a causa d’una malaltia del cor o d’un ictus. Cada dia moren 45 persones per un problema d’aquest tipus, una persona cada dues hores. Amb aquestes xifres com a context, volen insistir en què darrere de cada porta hi ha algú amb un conegut que ha patit una malaltia cardiovascular.

La idea és que el territori funcioni com a metàfora del sistema cardiovascular, que farà de fil conductor per parlar de factors de risc i d’hàbits saludables per prevenir-les. Cadascuna de les tres presentadores, acostumades a l’escalfor del plató, estaran situades en un d’aquests indrets amb molta simbologia. Agnès Marquès des de Bellver de Cerdanya per aplaudir la feina dels CAP, Ariadna Oltra des de Món Sant Benet per donar pistes sobre com s’ha d’adaptar la dieta i Helena Garcia Melero des de les piscines municipals de Montjuïc per incidir en la importància de fer esport.

Els presentadors i directius presenten el programa de La Marató d’enguany | J. N.

Els presentadors, nerviosos i emocionats abans de l’estrena de diumenge

Eloi Vila s’estrena a La Marató, el que reconeix que es pren “amb molta il·lusió i també una mica de por” en ser tantes hores. Ha titllat el programa com “un artefacte televisiu extraordinari”, un espai “amb molta sensibilitat” que genera una resposta massiva de la gent: “Darrere de cada porta hi ha una història més o menys dramàtica relacionada amb la salut cardiovascular i per això aquesta és una edició especial”.

Roger Escapa, que torna a La Marató després de perdre-se-la l’any passat per la baixa de paternitat, aplaudeix la gran tasca de pedagogia que farà: “Un home amb un cor nou que ha tingut 12 atacs de cor ens explicarà com ho viu ara que la filla ho ha heretat i entrevistarem un oncòleg molt vinculat al programa que passarà a ser testimoni, ja que li han diagnosticat un problema de cor”.

En Quim Masferrer, per la seva banda, ha insistit en què té raó quan diu que Catalunya està plena de bona gent: “La Marató així ho demostra. Només al meu poble, els 700 habitants recullen uns 7.000 €! I així arreu, en un súmmum de solidaritat que només fa la bona gent”.

Aquests són els presentadors de La Marató d’enguany | TV3

Cares molt conegudes aporten el seu testimoni en aquesta edició de La Marató

Aquesta és la cinquena vegada que La Marató tracta la salut cardiovascular: el 1995, el 2007, el 2014 i el 2016. En aquesta ocasió, també participaran famosos de primer nivell. Antonio Banderas reflexionarà sobre les conseqüències de l’infart que va tenir fa uns anys. L’escriptor Boris Izaguirre, per la seva banda, parlarà de la seva obstrucció de caròtida. I Aleix Espargaró presentarà la seva filla de 4 anys, que va néixer amb una cardiopatia congènita.

Antonio Banderas parlarà dels problemes de cor que pateix | TV3

L’actriu Txe Arana explicarà que fa pocs mesos li han descobert una patologia de naixement al cervell i gràcies a la prevenció han pogut evitar un accident vascular més greu. El cantant Salvador Sobral, conegut per la seva participació a Eurovisió amb Portugal, relatarà com es porta amb el seu nou cor, després de ser trasplantat fa quatre anys. També veurem Jorge Javier Vázquez, que relatarà com va viure un ictus del que no va tenir constància fins uns dies després.