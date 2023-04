Robos y una presentadora ausente en ‘Supervivientes’

Los concursantes de Supervivientes la han liado en el programa de este domingo. Se están saltando las normas sin cesar y esto no gusta a la organización del reality , que queda en evidencia. La última expulsada ha sido Katerina, que ya había hecho caso omiso a las advertencias de lo que no podía hacer cuando pidió que la echaran porque no podía más. La rusa ha sido protagonista de unos videos en los que se la veía robar directamente, una infracción grave que ha dado alas al presentador para criticarla: «Está todo grabado, habéis dejado el equipo sin comida. ¿Desde cuando estás robando? Porque solo has perdido 1 kg. Es el momento que nos digas la verdad».

Ella, entre la espada y la pared, confesaba: «Robé una vez en Playa Paloma y otra aquí, no lo he hecho más. Asumo mi responsabilidad». E Ion Aramendi anunciaba que esto tendrá consecuencias: «Has hecho trampa y este concurso no lo permite de ninguna de las maneras. Aprovechabas el momento en el que el cámara estaba entrevistando los concursantes para robar, lo has hecho con alevosía y tus compañeros te han ayudado; todos serán sancionados«.

Katerina, expulsada de Supervivientes | Telecinco

Ion Aramendi abuchea a los concursantes por su actitud

El presentador se ha mostrado indignado por la actitud que han adoptado los concursantes, sobre todo con los que viven en Cayo Paloma. Este grupo ha dicho que no harán nada más porque no tienen fuerzas. La dirección del programa ha decidido intervenir cuando han visto que han incumplido una de sus misiones, la de mantener el fuego vigilado durante la noche para que no se apagara. Al darse cuenta de lo que habían hecho, tuvieron claro que los sancionarían y por eso se comieron las seis latas de comida que les quedaban. ¿Por qué? Al estar convencidos de que se los sacarían: «La única manera de salvarlas era comérnoslas porque creíamos que nos las quitariáis como castigo».

También les han recriminado que no estén pescando, lo que han intentado justificar: «No queremos hacerlo porque no queremos comer pescado crudo, ya que tenemos miedo al anisakis». Este argumento ha hecho que Ion Aramendi estallara: «¿Qué parte de la supervivencia estáis haciendo? ¿Cómo queréis que recuperen el espíritu de Supervivientes ? Lo tendremos que dejar en manos de la audiencia, que decidan qué hacer en este caso. Podéis escoger que recuperen el espíritu ellos mismos o que el capitán reciba una clase magistral para que pueda aplicar aquellos conocimientos».

¿Dónde está Laura Madrueño y qué le pasa?

La otra presentadora, Laura Madrueño, ha protagonizado muchos titulares. Siempre está en la playa con los concursantes, pero en esta ocasión ha dado todas las indicaciones desde otro rincón apartado que los fans del programa no han identificado. ¿Por qué la tenían apartada? Twitter se ha llenado de teorías, ya que la dirección de Telecinco no ha explicado por qué no estaba allí como siempre.

Laura Madrueño no ha estado en la playa con los concursantes | Telecinco

Algunos creen que el mal tiempo le habría impedido trasladarse hasta la localización de la prueba, aunque no entienden por qué no lo han dicho entonces. Gente con más información ha dejado caer que podría ser culpa de la edición italiana del concurso, que ha empezado esta semana las grabaciones muy cerca y que esto podría haber afectado la organización de las barcas y el equipo trasladado en Honduras.