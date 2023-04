Expulsión disciplinaria en ‘Supervivientes’ por insultos graves y amenazas

Esta edición de Supervivientes está siendo polémica y muy controvertida. En la gala de este jueves, de hecho, han llegado al punto de expulsar a una de las concursantes disciplinariamente por su actitud. Nos referimos a Yaiza, la actual pareja de Ginés. Ella entró a concursar después de que el rey de los bocadillos de TikTok soltara que la quería dejar para volver con su ex. Superaron sus problemas muy rápidamente -quizás demasiado y todo- y acabaron casándose en la playa ante todo el mundo.

El problema es que la chica ha demostrado tener muy mal carácter y se ha peleado con absolutamente todos los compañeros. Ha cruzado todos los límites en la última, por eso, y la organización se ha visto forzada a castigarla con la peor de las consecuencias: la expulsión directa.

Cómo fue la discusión entre Yaiza y Asraf que ha motivado la expulsión

Yaiza se comportó con mucha violencia contra Asraf en una discusión agresiva que ha dado pie a la dirección a tomar una decisión drástica. Le insultó gravemente y lo llegó a amenazar, lo que no han querido permitir: «De acuerdo con la gravedad de los insultos y amenazas proferidas por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Coge tu saco y abandona la Palapa», ha pedido Jorge Javier Vázquez.

Telecinco expulsa a una concursante por su actitud

«En ningún concepto podéis pasaros de la raya y parece que ha sido así», ha dicho. La chica aprovechó un momento en el que el cámara estaba cambiando las baterías para empezar a insultarlo, pero hay muchos testigos de que pasó: «Venga, Tarzán , ahora no hay cámaras. ¡ Maricona ! Nos veremos las caras fuera tú y yo», habría espetado. El chico no le hizo ni caso, pero parece que la otra continuaba sacando furia por la boca.

Ahora que ha tenido que dar explicaciones, ella ha negado que le dedicara un insulto homófobo: «No le dije maricona , sino marioneta «. Aquí sí que Asraf se ha indignado y ha negado que fuera cierto: «No me puedo creer lo que estás diciendo». Pues bien, el cámara sí que había conseguido grabar aquella parte y ella quedó como mentirosa. Raquel, una de las compañeras que lo vio todo, ha optado por no meterse y esto ha dado alas a Jorge Javier para criticarla por no ser solidaria.

La hija de Ginés ha aplaudido muchísimo la expulsión de Yaiza, a quien no soporta. Los telespectadores le han podido ver saltar y gritar como una loca de contenta ahora que el padre continuará el concurso sin la presencia de su novia.