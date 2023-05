Telecinco pren una decisió sorprenent que afecta ‘Supervivientes’

Supervivientes està fent una bona audiència, encara que no tan espectacular com en edicions anteriors. La d’enguany, la que va començar amb un càsting prometedor, està deixant moments molt i molt comentats. De moment, aquest és un dels realities que més alegries està donant a la cadena i per aquest motiu haurien decidit allargar-lo quinze dies extres. Encara queden nou concursants participant-hi, un grup que creu que el patiment acabaria d’aquí a un mes… quan, en realitat, hauran de resistir una mica més.

AlgoPasaTV informa en exclusiva d’aquest canvi de la cadena, una decisió que haurien pres per allargar l’emissió del programa fins a finals de juny i no a principis com havien dit. D’aquesta manera, aquesta es convertirà en l’edició més llarga de la seva història: “La cadena ha comunicat al reality que ampliarà la seva estada a Hondures dues setmanes més. Mediaset demostra la confiança en el format de supervivència conduït per Jorge Javier Vázquez que acabarà amb l’arribada de l’estiu”.

Supervivientes s’allargarà quinze dies més | Instagram

Diego Pérez, molt enfadat per la seva expulsió de Supervivientes

Diego Pérez ha estat l’últim expulsat de Supervivientes i no està gens content amb aquesta decisió de l’audiència. Creu que l’han fet fora per culpa de l’actitud que ha mantingut per intentar defensar la Yaiza: “Sé que a la gent no li agradava el fet que no em mullés en el tema de la moguda d’Asraf i Yaiza, però soc molt lleial amb els meus amics. En aquest cas era la parella de Ginés i no puc ficar-me aquí”.

Diego Pérez, expulsat de Supervivientes | Telecinco

“Ho sento, però no puc acontentar a tothom. No em penedeixo de res. Crec que el que és injust és que la gent no entengui per què no vaig voler entrar al drap. Ella era la parella d’un amic meu i tornaria a actuar una i mil vegades. Sé que a la gent no li ha agradat, però soc així i no puc canviar”, ha afegit de camí a l’hotel.