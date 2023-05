Nacho Vidal deixa ‘Supervivientes’ en evidència i revela haver fet trampes

Nacho Vidal va aconseguir el segon lloc d’un Supervivientes que ha rememorat en l’última entrevista que ha concedit. L’exactor porno va enfrontar-se contra diverses dels companys d’edició, fins al punt de ser-ne un dels més controvertits. Ara, vuit anys després, ha tret a la llum que el seu pas pel reality de Telecinco va estar esquitxat per les trampes que va fer sense que ningú se n’assabentés.

Jordi Wild l’ha convidat al seu pòdcast i han estat parlant sobre aquella experiència a Hondures. El que pocs s’esperaven era que Nacho Vidal revelés que, de tant en tant, marxés a una illa prohibida que va descobrir: “A les nits agafava el sac de dormir, li feia la forma del meu cos com si estigués dormint i marxava amb la llanterna cap a aquella illa”.

Nacho Vidal deixa en evidència l’organització i la seguretat a Supervivientes

“Aparentment, ningú anava cap allà perquè estava protegida, però la vaig descobrir i hi anava per aconseguir més menjar. Per arribar-hi havia de nedar tres-cents mentre entre taurons i barracudes. Hi havia molts crancs, els qui els guardava en una jaqueta i tornava cap allà nedant després d’haver menjat molt. Això no ho sap ningú, mai no ha sortit a la llum perquè si veia un càmera m’ocultava al mar fins que marxava. Va haver-hi un dia en el qual vaig haver d’estar-me més d’una hora allà flotant fins que vaig veure que marxava”, ha explicat.

ME QUEDO MUERTO CON LO QUE A CONFESADO NACHO VIDAL SOBRE SUPERVIVIENTES #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/cbz0lM4m5c — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) May 2, 2023

Nacho Vidal, quan participava en el reality | Telecinco

Ara ja no passa res perquè ha passat cert temps, però segur que a la direcció del programa de Telecinco no els agrada que els hagi enganyat perquè deixa en evidència la vigilància que feien almenys en aquella època. Sempre s’ha pensat que és impossible que els concursants aguantin tres mesos amb tan poc menjar, per la qual cosa es creu que l’organització els dona una mica més quan les càmeres no enfoquen.