Nacho Vidal deja ‘Supervivientes’ en evidencia y revela haber hecho trampas

Nacho Vidal consiguió el segundo lugar de un Supervivientes que ha rememorado en la última entrevista que ha concedido. El exactor porno se enfrentó contra varios de los compañeros de edición, hasta el punto de ser uno de los más controvertidos. Ahora, ocho años después, ha sacado a la luz que su paso por el reality de Telecinco estuvo salpicado por las trampas que hizo sin que nadie se enterara.

Jordi Wild lo ha invitado a su podcast y han estado hablando sobre aquella experiencia en Honduras. Lo que pocos se esperaban era que Nacho Vidal revelara que, de vez en cuando, marchara a una isla prohibida que descubrió: «Por las noches cogía el saco de dormir, le hacía la forma de mi cuerpo como si estuviera durmiendo y marchaba con la linterna hacia aquella isla».

Nacho Vidal deja en evidencia la organización y la seguridad en Supervivientes

«Aparentemente, nadie iba hacia allí porque estaba protegida, pero la descubrí e iba para conseguir más comer. Para llegar tenía que nadar trescientos mientras entre tiburones y barracudas. Había muchos cangrejos, los que guardaba en una chaqueta y volvía hacia allí nadando después de haber comido mucho. Esto no lo sabe nadie, nunca ha salido a la luz porque si veía un cámara me ocultaba en el mar hasta que se iba. Hubo un día en el que tuve que estarme más de una hora allá flotando hasta que vi que se iba», ha explicado.

ME QUEDO MUERTO CON LO QUE A CONFESADO NACHO VIDAL SOBRE SUPERVIVIENTES #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/cbz0lM4m5c — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) May 2, 2023

Nacho Vidal, cuando participaba en el reality | Telecinco

Ahora ya no pasa nada porque ha pasado cierto tiempo, pero seguro que a la dirección del programa de Telecinco no los gusta que los haya engañado porque deja en evidencia la vigilancia que hacían al menos en aquella época. Siempre se ha pensado que es imposible que los concursantes aguanten tres meses con tan poco comida, por lo que se cree que la organización les da algo más cuando las cámaras no enfocan.