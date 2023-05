Telecinco toma una decisión sorprendente que afecta a ‘Supervivientes’

Supervivientes está haciendo una buena audiencia, aunque no tan espectacular como en ediciones anteriores. La de este año, la que empezó con un casting prometedor, está dejando momentos muyy muy comentados. De momento, este es uno de los realities que más alegrías está dando a la cadena y por este motivo habrían decidido alargarlo quince días extras. Todavía quedan nueve concursantes participando, un grupo que cree que el sufrimiento acabaría de aquí a un mes… cuando, en realidad, tendrán que resistir algo más.

AlgoPasaTV informa en exclusiva de este cambio de la cadena, una decisión que habrían tomado para alargar la emisión del programa hasta finales de junio y no a principios como habían dicho. De este modo, esta se convertirá en la edición más larga de su historia: «La cadena ha comunicado al reality que ampliará su estancia en Honduras dos semanas más. Mediaset demuestra la confianza en el formato de supervivencia conducido por Jorge Javier Vázquez que acabará con la llegada del verano».

Diego Pérez, muy enfadado por su expulsión de Supervivientes

Diego Pérez ha sido el último expulsado de Supervivientes y no está nada contento con esta decisión de la audiencia. Cree que lo han echado por culpa de la actitud que ha mantenido para intentar defender a Yaiza: «Sé que a la gente no le gustaba el hecho que no me mojara en el tema de la movida de Asraf y Yaiza, pero soy muy leal con mis amigos. En este caso era la pareja de Ginés y no puedo meterme aquí».

«Lo siento, pero no puedo contentar a todo el mundo. No me arrepiento de nada. Creo que lo que es injusto es que la gente no entienda por qué no quise entrar al trapo. Ella era la pareja de un amigo mío y volvería a actuar una y mil veces. Sé que a la gente no le ha gustado, pero soy así y no puedo cambiar», ha añadido de camino al hotel.