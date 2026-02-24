Carlos Sobera serà baixa a la pròxima edició de Supervivientes, que començarà molt aviat a Telecinco. El reality estrella de la cadena acaba de confirmar per sorpresa que no comptarà amb ell per conduir les gales de dimarts, el que estava fent des de fa uns quants anys. I què ha passat? Com és que no li han renovat el contracte? Pel que diu el comunicat que ha fet públic Mediaset, Ion Aramendi serà l’encarregat de substituir-lo. Potser com a manera de trobar-li feina després de la cancel·lació de Reacción en cadena? És cert que a l’altre el veiem cada nit a First Dates, així que té sentit que hagin volgut moure’l per amortizar els diners que estan pagant al basc.
Sigui com sigui, el concurs a Hondures canviarà dues de les seves cares principals a les pròximes gales. Els dimarts, com dèiem, en comptes de Carlos Sobera serà l’Ion l’encarregat d’explicar les últimes hores de les aventures dels concursants famosos. Dijous, com és habitual, Jorge Javier Vázquez liderarà la gala important amb l’expulsió, i diumenge Sandra Barneda recupera el Conexión Honduras. Des del terreny no veurem la Laura Madrueño, tampoc, ja que enguany han fitxat la María Lamela com a relleu. Tot de canvis que pretenen donar un aire fresc a un concurs que fa un munt d’anys que és en antena i que, fins ara, ha estat dels pocs que els ha continuat donant bones notícies pel que fa a les audiències.
🏝️@ionaramendi se incorpora al equipo de presentadores de S|V 2026 al frente de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’— Mediaset España (@mediasetcom) February 23, 2026
Se suma a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela para conducir cada martes en @telecincoes la última hora de la aventura en Honduras pic.twitter.com/EMv9NlZHxv
Carlos Sobera abandona Supervivientes després de set edicions
Ja feia més de set anys que vèiem Carlos Sobera en el paper de presentador del reality. La gala dels dimarts era seva, però aquest paper quedarà enrere a la pròxima edició. El presentador es queda amb les emissions de First Dates, és clar, i també d’El Precio Justo que ara fan cada migdia a Telecinco. Potser li era difícil compaginar les gravacions dels tres programes alhora, és clar, un altre motiu per haver-li cedit el lloc a Ion Aramendi que no tenia res entre mans.
Però és que, a més a més, la cadena l’ha seleccionat com a líder d’un programa nou que s’anomenarà Los 200: uno contra la masa. Es tracta d’un format de la BBC que es basa en la teoria de la sabiduría de la massa, on un participant competirà contra una massa formada per 200 persones. En cas que guanyi, obtindrà un premi de 140.000 €. I en cas que no? Aquests diners s’acumularan a un pot comú que es repartirà entre els 200 participants del públic.
Hi haurà una bona dosi de Carlos Sobera a la cadena, igualment, així que els fans han d’estar contents. Encara no té data d’estrena el concurs aquest nou, però ja se sap que ocuparà una de les nits al prime time. De moment, els teleespectadors esperen amb ganes l’arribada de Supervivientes amb concursants confirmats tan potents com Alba Paul, la dona de Dulceida, Ivonne Reyes, Manu Tenorio o Marisa Jara.