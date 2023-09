Carlos Sobera parla de la família i explica com és treballar tots junts

Carlos Sobera compagina la televisió i el teatre ara que es troba de gira amb una obra en què coincideix amb la filla de la seva dona, Arianna Aragón. Ell sempre ha dit que la considera una filla més, a qui estima com si fos la seva pròpia sang després de tants anys convivint amb ella i la seva mare. Ja la va fitxar per a un dels concursos que va presentar a Telecinco, una experiència que li hauria agradat perquè ara tornen a col·laborar junts en un altre projecte.

El presentador ha concedit una entrevista a la revista Semana per promocionar les feines en què està immers actualment i també ha parlat sobre la jove: “No és la meva filla biològica, però com si ho fos. Va treballar amb mi a televisió després d’estar dos anys i mig estudiant teatre. Ara, per a la meva última obra, li vaig demanar al director que li fes una prova i que només li donés el paper si li agradava com ho feia. No volia que la contractessin només per ser la meva filla. Va passar la prova i li va agradar molt”.

Diu que no és el típic pare que dona consells als fills: “A mi m’agrada més tutelar a la distància, vigilo el ramat des de lluny”. Pel que fa a la seva altra filla, aquesta sí biològica, diu que creu que també voldrà seguir els seus passos: “En principi li agrada molt el món de la càmera i el teatre. Sempre li dic que és tan pallassa com el seu pare perquè té poc sentit del ridícul i és molt desinhibida“.

Carlos Sobera i Patricia formen una parella consolidada | Europa Press

Carlos Sobera treballa amb la seva dona, la productora Patricia Santamarina

La seva dona, Patricia Santamarina, treballa amb ell en la productora que comparteixen. Per primera vegada, Sobera ha explicat com és treballar i viure junts: “A casa estem junts, a la feina també i compartim moltes coses lúdiques. Estem enganxats tot el dia… La seva presència és molt important perquè m’ajuda a la feina i és fonamental el coneixement que té del mitjà. Ella va començar molt jove en aquest món com a advocada i productora, per a mi és molt important la seva figura per evitar cometre errors. El teatre pot ser una activitat molt perillosa per a un empresari si no calcules bé les coses. Ella és genial com a professional i a casa, és la matriarca de la família“.

El presentador només té bones paraules cap a la seva dona: “És una dona extraordinària i té un optimisme vital meravellós que contagia. Ella és una assegurança de vida”. No ho van passar bé el 2019, quan van detectar-li una malformació vascular que els va espantar. Diu que l’han de controlar, però que està perfectament quatre anys després.

Ell, per la seva banda, es mostra orgullós de com està envellint als 63 anys: “Em miro al mirall i em dic que em veig bé. Em miro i em dic que sembla que tingui 34 anys! Què maco és fer anys i fer-ho amb salut”.