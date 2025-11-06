Durant més de dos anys Ion Aramendi va estar al capdavant del concurs estrella de Telecinco, Reacción en cadena. Un format divertit, proper i que va tenir un trio gallec com a protagonistes absoluts durant més de 400 programes. Los Mozos de Arousa van convertir-se en els rivals a batre i el seu comiat del programa va estar acompanyat de llàgrimes i unes paraules molt emotives per part del presentador. Aramendi, que ja havia passat per altres formats televisius com El Cazador a TVE és una de les cares habituals de Mediaset, que aquesta setmana estrena una nova edició de Gran Hermano que comptarà amb el comunicador basc per a les seves gales.
El passat mes de juliol Aramendi compartit un comunicat a través de les xarxes socials dirigit als espectadors de Reacción en cadena un cop va sortir a la llum que s’havia cancel·lat el programa. “El 19 de desembre de 2022 estrenàvem Reacción en cadena i estàvem superemocionats. Ara després de gairebé 700 programes i més de dos anys i mig en emissió diem ‘fins ara’. Sobretot a tota la gent que ens heu acompanyat cada tarda des de les vostres cases, a totes les persones, famílies, nens i grans, que sempre m’heu demostrat un afecte enorme. Gràcies de veritat”, va expressar. Mesos després i amb un altre projecte entre mans, Ion Aramendi parla del final del programa, dels errors que van cometre i les baixes audiències de la cadena en una entrevista.
Què va fallar a ‘Reacción en cadena’ perquè s’acabés cancel·lant?
Han passat uns mesos des del final del concurs de Telecinco i el presentador ha tingut temps per pair la notícia, però com va viure aquest canvi? “Al principi, quan et treuen un programa, estàs enfadat amb la vida, perquè deixes una rutina amb la qual portaves dos anys i mig. Però després he aprofitat per a estar en família i gaudir-ho”, explica en una entrevista publicada a Informalia.
Això no impedeix que pugui trobar a faltar el format, malgrat que ara tingui projectes molt ambiciosos per davant. És conscient que “el públic troba a faltar el programa” perquè li han comentat, però que ell intenta “no enganxar-se massa”. “Reacción en cadena ha estat un programa preciós que m’ha deixat una gran empremta, i em quedo amb això”, confessa.
Ara bé, què ha pogut fallar perquè el programa no continuï a la cadena? L’adeu de Los Mozos de Arousa podria haver estat un dels detonants. “No vam donar amb la tecla quan vam haver de substituir a Los Mozos de Arousa. Ells van crear un segell important, van definir el format, van ensenyar a la resta a jugar… però quan se’n van anar, no aconseguim recuperar el pols i aconseguir un altre equip tan potent. Si haguéssim aconseguit uns campions tan bons, crec que ara seguiria el programa”, explica el presentador.
Les baixes audiències de Mediaset
Un dels aspectes que han tractat durat l’entrevista amb el citat mitjà són les audiències de Mediaset. La cadena fa temps que no registra uns resultats tan positius com anys enrere i professionals de la casa com Ana Rosa o Joaquín Prat n’han dit la seva, però què en pensa Ion Aramendi? Apunta que Mediaset “està fent un esforç important per tornar a captar l’atenció de la gent” i fent projectes grans com La isla de las tentaciones o Gran Hermano. “La vida és cíclica i Telecinco ha tingut un cicle vital en el qual ha estat líder. Qualsevol cosa funcionava, encara que fos un format inventat a última hora. Però no estem en aquest moment. D’altra banda, els altres ho estan fent molt bé. Cal continuar barallant a poc a poc”, exposa el presentador, que aquest dijous 6 de novembre donarà la benvinguda als nous integrants de la casa de Gran Hermano.