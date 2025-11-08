Los Mozos de Arousa van convertir-se en els grans protagonistes de Reacción en cadena. El concurs de Telecinco va acomiadar el passat mes de novembre el trio gallec més intel·ligent que havia encadenat més de 400 programes guanyats. Després que uns rivals de Granada els superessin en un programa, deixant-los fora de manera inesperada, el concurs va decidir acomiadar-los amb un programa especial on Ion Aramendi no va poder evitar les llàgrimes, quedant-se sense veu per l’emoció. El presentador fa uns mesos s’acomiadava del programa després de la seva cancel·lació i ara, ha sortit a la llum el projecte d’un dels membres de Los Mozos de Arousa que ha creat gràcies als diners que va guanyar al programa.
Borjamina revela el projecte que ha posat en marxa amb els diners de ‘Reacción en cadena’
Els integrants del trio van endur-se 2.630.000 de premi després d’un any i mig lluitant i superant programes. Ara bé, d’aquí cal extreure el que hauran de pagar a l’Agència Tributària i el que han de tributar com a ingrés patrimonial en les seves respectives declaracions de la renda. Sigui com sigui, cadascun d’ells, Borja, Raul i Bruno podien quedar-se amb una mica més de 460.000 euros. Ara, ha estat Borjamina qui ha compartit una notícia molt “il·lusionant” per a ell i ha posat llum, per fi, al misteri de què havia fet amb els diners del premi.
“Des que vam acabar a Reacción en cadena no han parat de preguntar-nos en què ens hem gastat els diners del premi. Ja us puc explicar que fa molts mesos que treballo en un projecte que em fa molta il·lusió: aquest projecte, seré llibreter”, explica en un vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials.
Per què ha decidit invertir en un projecte així?
Los Mozos de Arousa van demostrar una gran capacitat i agilitat mental, a més a més d’uns coneixements de cultura general molt amples. Si més no, no és gens fàcil poder fer 400 programes consecutius. Borja, en aquest vídeo publicat a les xarxes, ha explicat per què ha decidit invertir els diners en aquest projecte i per què vol ser llibreter. “El premi vam guanyar-lo gràcies als nostres coneixements, a la nostra cultura general i volia contribuir d’alguna forma a continuar escampant aquesta cultura”.
Les seves paraules són molt clares i es nota que està il·lusionat amb el projecte, que creu que és “xulíssim” i que a més a més no serà únicament una llibreria, indica ensenyant algunes imatges de com està quedant el local abans de l’obertura oficial. “Us aniré ensenyant com evoluciona i espero poder obrir les portes ben aviat”, confirma abans d’explicar que encara no ha triat un nom, però que segurament sortirà a la llum aviat. Entre els comentaris que han fet els usuaris a la publicació d’Instagram, l’exconcursant ha rebut paraules de suport i èxit, també de Màxim Huerta, propietari també d’una petita llibreria La librería de Doña Leo.
L’aposta del concursant, però, també és una aposta pel comerç local del seu municipi, Vilagarcía de Arousa, qui va donar el nom artístic a aquest trio gallec que va triomfar molts mesos al programa de Telecinco.