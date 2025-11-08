Los Mozos de Arousa se convirtieron en los grandes protagonistas de Reacción en cadena. El concurso de Telecinco despidió el pasado mes de noviembre al trío gallego más inteligente que había encadenado más de 400 programas ganados. Después de que unos rivales de Granada los superaran en un programa, dejándolos fuera de manera inesperada, el concurso decidió despedirlos con un programa especial donde Ion Aramendi no pudo evitar las lágrimas, quedándose sin voz por la emoción. El presentador se despidió del programa hace unos meses tras su cancelación y ahora, ha salido a la luz el proyecto de uno de los miembros de Los Mozos de Arousa que ha creado gracias al dinero que ganó en el programa.

Ion Aramendi llora en la despedida a Los Mozos de Arousa – Telecinco

Borjamina revela el proyecto que ha puesto en marcha con el dinero de ‘Reacción en cadena’

Los integrantes del trío se llevaron 2.630.000 de premio tras un año y medio luchando y superando programas. Sin embargo, de ahí hay que extraer lo que tendrán que pagar a la Agencia Tributaria y lo que deben tributar como ingreso patrimonial en sus respectivas declaraciones de la renta. Sea como sea, cada uno de ellos, Borja, Raul y Bruno podían quedarse con un poco más de 460.000 euros. Ahora, ha sido Borjamina quien ha compartido una noticia muy «ilusionante» para él y ha puesto luz, por fin, al misterio de qué había hecho con el dinero del premio.

«Desde que terminamos en Reacción en cadena no han parado de preguntarnos en qué nos hemos gastado el dinero del premio. Ya os puedo explicar que hace muchos meses que trabajo en un proyecto que me hace mucha ilusión: este proyecto, seré librero», explica en un vídeo que ha publicado a través de las redes sociales.

¿Por qué ha decidido invertir en un proyecto así?

Los Mozos de Arousa demostraron una gran capacidad y agilidad mental, además de unos conocimientos de cultura general muy amplios. No es nada fácil poder hacer 400 programas consecutivos. Borja, en este vídeo publicado en las redes, ha explicado por qué ha decidido invertir el dinero en este proyecto y por qué quiere ser librero. «El premio lo ganamos gracias a nuestros conocimientos, a nuestra cultura general y quería contribuir de alguna forma a continuar difundiendo esta cultura».

Borjamina revela en que ha gastado el premio de ‘Reacción en cadena’ | Instagram

Sus palabras son muy claras y se nota que está ilusionado con el proyecto, que cree que es «chulísimo» y que además no será únicamente una librería, indica enseñando algunas imágenes de cómo está quedando el local antes de la apertura oficial. «Os iré mostrando cómo evoluciona y espero poder abrir las puertas muy pronto», confirma antes de explicar que aún no ha elegido un nombre, pero que seguramente saldrá a la luz pronto. Entre los comentarios que han hecho los usuarios en la publicación de Instagram, el exconcursante ha recibido palabras de apoyo y éxito, también de Màxim Huerta, propietario también de una pequeña librería La librería de Doña Leo.

Así va quedando la librería que está creando Borjamina | Instagram

La apuesta del concursante, sin embargo, también es una apuesta por el comercio local de su municipio, Vilagarcía de Arousa, quien dio el nombre artístico a este trío gallego que triunfó muchos meses en el programa de Telecinco.