Novetats positives en el front de l’Orient Mitjà. Aquest dijous, el president dels Estats Units ha assegurat haver “posat fi” a la guerra amb l’Iran, desencadenada arran de l’ofensiva llançada per Washington i Israel contra Teheran el 28 de febrer passat. Tot i això, de moment, des de la República Islàmica no hi ha cap pronunciament oficial que confirmi aquesta versió. L’anunci del magnat republicà arriba hores després d’haver comunicat la suspensió d’atacs contra el país persa per a la matinada d’aquest divendres, donat que, segons ha informat el mateix dirigent a les xarxes socials i ha recollit Europa Press, ha dut a terme “converses d’alts nivells” amb funcionaris iranians on s’han aprovat els “punts finals” de l’acord de pau.
“Avui hem posat fi a la guerra amb l’Iran i ells han acceptat no fabricar mai armes nuclears”, ha afirmat el president estatunidenc durant una intervenció telefònica de suport al candidat a governador de Geòrgia, Burt Jones. En aquesta intervenció, el cap de l’executiu nord-americà ha assenyalat que la qüestió nuclear ha estat un element sobre el qual Washington ha insistit “molt”, ja que el fet que Teheran no torni a fabricar armes nuclears era “l’objectiu principal” i representava “el 95% de tot”.
L’Iran no confirma l’acord
“Atès que s’han dut a terme converses amb l’Iran al més alt nivell del lideratge iranià, jo com a president dels Estats Units, he cancel·lat els atacs i bombardejos programats contra l’Iran aquesta nit”, va declarar Trump a les seves xarxes socials. Per contra, l’Iran, que fins ara no s’ha pronunciat sobre aquest darrer anunci de Trump en una conversa telefònica amb el republicà Burt Jones, s’ha limitat a matisar que “tan aviat” com les autoritats “competents” arribin a una conclusió sobre les negociacions, ho anunciaran.
“Fins ara, no hem arribat a una conclusió definitiva sobre aquest assumpte. Es tracta d’una qüestió molt important que estan analitzant les institucions competents, i tan bon punt arribem a una conclusió, ho comunicarem”, va insistir el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, en declaracions recollides per l’agència de notícies IRNA, tot precisant que ho faran amb “total transparència”.
D’aquesta manera, la situació queda en un estat d’incertesa: mentre Washington dona per tancat el capítol bèl·lic i celebra el que considera una victòria diplomàtica, com és la renúncia iraniana a l’armament nuclear, Teheran manté un silenci oficial que deixa oberta la porta a interpretacions divergents sobre l’abast real de l’acord assolit.
La cancel·lació dels bombardejos previstos per a la nit d’aquest divendres, que haurien suposat la tercera jornada consecutiva d’atacs contra iranià, apunta, segons la versió nord-americana, a l’existència de converses d’alt nivell entre ambdues delegacions en les darreres hores. Trump ha volgut presentar aquest desenllaç com el resultat d’una pressió militar sostinguda que hauria forçat l’Iran a la taula de negociacions. Queda per veure si en els pròxims dies les autoritats iranianes ratifiquen els termes descrits per la Casa Blanca o si, per contra, ofereixen una lectura diferent dels acords assolits, especialment pel que fa al compromís nuclear que Trump ha considerat com un element central de l’enteniment.