Una de las series de la política internacional está a punto de concluir. El acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos ya parece una realidad después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, -quien celebraba hoy su 80 cumpleaños con un evento de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca- haya anunciado a través de su red social, TruthSocial, que «el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo». El presidente estadounidense ha utilizado las redes sociales para congratularse y dar la «enhorabuena a todos» tras llegar a un acuerdo de paz con Irán y el desbloqueo de la situación naviera en el estrecho de Ormuz. «Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo la retirada inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos. ¡Barcos del Mundo, enciendan los motores. Dejen fluir el petróleo!», ha declarado Trump.

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El presidente estadounidense presume de cerrar un acuerdo con Irán

El desbloqueo de la situación en Ormuz y el acuerdo de paz con Irán ha hecho que el presidente de los Estados Unidos haya presumido de sus capacidades negociadoras. En otro post hecho en TruthSocial, Trump ha asegurado que este gran acuerdo traerá la paz y la seguridad a toda la región», una definición que ha acompañado de una crítica hacia los expresidentes del país estadounidense. «Muchos presidentes han intentado hacer la paz con Irán, y todos han fracasado ante mí. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que les puede ayudar a conseguir una paz real», ha afirmado Trump.

Trump ha querido añadir que la reapertura del estrecho de Ormuz se firmará finalmente el viernes, y que implicará «la eliminación de minas» y que «el petróleo fluirá en ambos extremos de nuevo para la región, ¡y el mundo!».