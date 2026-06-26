El frágil proceso de paz en Oriente Medio pende de un hilo. Las Fuerzas Armadas de Irán han lanzado una dura advertencia este viernes ante la presencia de aviones de la Fuerza Aérea de Israel en el espacio aéreo de varios países vecinos. Teherán ha exigido a Washington que contenga los movimientos militares de su aliado si no quiere ver fracasar el reciente memorando de entendimiento firmado entre el gobierno iraní y el estadounidense para avanzar hacia la paz en la región.

El mando de Jatam Al Anbia, el órgano unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, ha calificado de «peligrosa amenaza» estas incursiones aeronáuticas en dirección a su territorio. «Declaramos que, si los EE.UU. son incapaces de controlar el régimen sionista, Irán no tolerará ninguna amenaza y se reserva el derecho a responder», ha recogido la televisión pública IRIB. Este choque llega poco después de que Irán exigiera la retirada inmediata de las tropas israelíes del Líbano, advirtiendo que, si no lo hacen de forma voluntaria, serán forzadas a hacerlo «humilladas y derrotadas». Esta crisis ha provocado también evidentes fricciones públicas entre Tel Aviv y Washington.

Inseguridad marítima en el estrecho de Ormuz

En paralelo a la tensión aérea, la crisis se ha trasladado con fuerza al sector marítimo. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), el organismo creado por Teherán el pasado mes de marzo para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, ha advertido que no puede garantizar la navegación «segura» de los barcos que transiten fuera de las rutas bajo su jurisdicción.

Un caza Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos, vinculado a los Guerreros de Oro del Escuadrón 87 de Cazas de Ataque, se lanza desde la cubierta de vuelo del portaaviones clase Ford USS Gerald R. Ford que opera en el estrecho de Ormuz en apoyo de la Operación Epic Fury. Europa Press / Contacto / Us Navy / U.S Navy

«Cualquier navegación fuera de las rutas designadas por la PGSA no está cubierta por la garantía de paso seguro ni estará sujeta a la cobertura de seguro correspondiente», ha tuiteado la entidad, descargando toda la responsabilidad sobre los propietarios y capitanes de las embarcaciones. El organismo nació originalmente para contrarrestar el bloqueo que el presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto a los puertos iraníes. La advertencia de la PGSA coincide con un grave incidente en el cual un barco de carga ha sido alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, según ha informado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). Como consecuencia, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha suspendido temporalmente el plan de evacuación de 11.000 marineros atrapados en las aguas del estrecho.

La gestión del paso marítimo, uno de los más estratégicos del mundo para el comercio de petróleo, sigue siendo objeto de duras negociaciones. Aunque Irán y Omán habían examinado la posibilidad de imponer peajes a los barcos como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington contra Teherán a finales de febrero, el gobierno de Omán ha aclarado que, finalmente, no se cobrará ningún impuesto por el tránsito marítimo en este punto clave.