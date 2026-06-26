L’Iran amenaça de reprendre els atacs si els EUA no frenen els vols d’Israel sobre la regió

El fràgil procés de pau a l’Orient Mitjà penja d’un fil. Les Forces Armades de l’Iran han llançat un dur advertiment aquest divendres davant la presència d’avions de la Força Aèria d’Israel en l’espai aeri de diversos països veïns. Teheran ha exigit a Washington que contingui els moviments militars del seu aliat si no vol veure fracassar el recent memoràndum d’entesa signat entre el govern iranià i el nord-americà per avançar cap a la pau a la regió.
El comandament de Jatam Al Anbia, l’òrgan unificat de les Forces Armades iranianes, ha qualificat de “perillosa amenaça” aquestes incursions aeronàutiques en direcció al seu territori. “Declarem que, si els EUA són incapaços de controlar el règim sionista, l’Iran no tolerarà cap amenaça i es reserva el dret a respondre”, ha recollit la televisió pública IRIB. Aquest xoc arriba poc després que l’Iran exigís la retirada immediata de les tropes israelianes del Líban, advertint que, si no ho fan de forma voluntària, seran forçades a fer-ho “humiliades i derrotades”. Aquesta crisi ha provocat també evidents friccions públiques entre Tel-Aviv i Washington.
Inseguretat marítima a l’estret d’Ormuz
En paral·lel a la tensió aèria, la crisi s’ha traslladat amb força al sector marítim. L’Autoritat de l’Estret del Golf Pèrsic (PGSA), l’organisme creat per Teheran el passat mes de març per gestionar el tràfic a l’estret d’Ormuz, ha advertit que no pot garantir la navegació “segura” dels vaixells que transitin fora de les rutes sota la seva jurisdicció.
“Qualsevol navegació fora de les rutes designades per la PGSA no està coberta per la garantia de pas segur ni estarà subjecte a la cobertura d’assegurança corresponent”, ha piulat l’entitat, descarregant tota la responsabilitat sobre els propietaris i capitans de les embarcacions. L’organisme va néixer originalment per contrarestar el bloqueig que el president nord-americà, Donald Trump, havia imposat als ports iranians. L’advertiment de la PGSA coincideix amb un greu incident en el qual un vaixell de càrrega ha estat assolit per un projectil davant les costes d’Oman, segons ha informat el Centre d’Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO). Com a conseqüència, l’Organització Marítima Internacional (OMI) ha suspès temporalment el pla d’evacuació d’11.000 mariners atrapats a les aigües de l’estret.
La gestió del pas marítim, un dels més estratègics del món per al comerç de petroli, continua sent objecte de dures negociacions. Tot i que l’Iran i Oman havien examinat la possibilitat d’imposar peatges als vaixells com a resposta a l’ofensiva llançada per Washington contra Teheran a finals de febrer, el govern d’Oman ha aclarit que, finalment, no es cobrarà cap taxa pel trànsit marítim en aquest punt clau.